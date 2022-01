Ici tout commence : découvrez le coup monté contre Maxime

Maxime concourt au côté du chef Teyssier dans "Ici tout commence" et ils comptent bien remporter la première place. Cependant, un événement va tout faire basculer et le jeune apprenti est prêt à quitter la compétition. Découvrez quel personnage essaie de déstabiliser Maxime. (ATTENTION Spoilers)

Ici tout commence : Maxime veut quitter le concours

Alors que le concours de cuisine organisé par le chef Michel Sarran bat son plein dans Ici tout commence, Maxime Delcourt intervient auprès des chefs et demande que le concours soit suspendu. Personne ne comprend sa réaction. Le jeune homme s'explique et évoque la relation toxique entre la cheffe Cardone et Elodie. Il est persuadé que cette dernière s'acharne sur son élève et la maltraite. En effet, il a assisté à une scène violente entre les deux femmes.

Elodie se faisait humilier par sa supérieure. Une discussion est alors ouverte avec Antoine et le chef Sarran. Après réflexion, ils décident de ne pas suspendre le concours. De plus, Elodie dément les propos de Maxime et souhaite continuer. Ce dernier, hors de lui, rend son tablier et se retire de la compétition.

Maxime est victime d'une manigance

De son côté, la cheffe Cardone retrouve Louis et Enzo, les concurrents de Maxime, et elle leur annonce que le concours est maintenu. Le duo féminin explique avoir mis en scène toute cette maltraitance afin de déstabiliser Maxime. Connu pour avoir un grand cœur, il était évident que le jeune homme allait s'interposer. Maintenant que Maxime est évincé, c'est chacun pour soi. Mais c'était sans compter l'intuition du chef Teyssier, le partenaire de Maxime. Évidemment, ce dernier ne compte pas abandonner le concours de la sorte.

Il a tout de suite compris le plan qu'avait mis en place sa concurrente. Teyssier connaît bien la cheffe Cardone car elle n'en est pas à son coup d'essai. Il s'empresse donc d'en informer son élève, Maxime. Ainsi, le directeur de l'établissement Auguste Armand dévoile la supercherie et le jeune apprenti décide finalement de se remettre dans la compétition. Par la suite, les membres du jury n'arrivent pas à départager les demi-finalistes, les résultats sont donc communiqués le lendemain.

