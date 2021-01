Ici tout commence : découvrez les différents suspects de l'explosion de l'institut Auguste Armand

Une explosion criminelle a ravagé l'institut Louis Armand dans "Ici tout commence" sur TF1. Marta et Claire sont grièvement blessées et Maxime risque de perdre l'usage de ses mains. Qui sont les suspects ?

Une explosion dévastatrice

L'année commence mal dans Ici tout commence pour les jeunes apprentis de l'institut Auguste Armand. Maxime (Clément Rémiens), fou amoureux de Salomé (Aurélie Pons), a compris qu'elle n'était pas encore prête à se lancer dans une nouvelle relation. Louis (Fabian Wolfrom), quant à lui, est prêt à tout pour leur mettre des bâtons dans les roues.

Malheureusement, Maxime doit faire face à un autre chamboulement, causé par une violente explosion. L'institut Auguste Armand est en effet ravagé par une grosse déflagration d'origine criminelle. De nombreux personnages sont impactés, en particulier Maxime qui se retrouve avec les deux mains entièrement calcinées.

Qui est le coupable ?

L'explosion a lieu lors du tournage de la première vidéo YouTube d'Auguste Armand. Rose (Vanessa Demouy), qui est à la réalisation, a choisi Maxime pour figurer aux côtés de Claire. Tous les deux doivent présenter la recette du burger AA, c'est au moment d'allumer la plancha que l'institut est alors soufflé par une violente explosion.

Ici tout commence © TF1 production

Louis semble être le principal suspect, étant absent lors de l'explosion. De plus, depuis le début, il a une dent contre Maxime qui se rapproche dangereusement de celle qu'il aime toujours. Il en veut également à sa mère car elle participe à cette vidéo, mais aussi car elle ne l'a pas averti lorsque Salomé flirtait avec Maxime. Autrement dit, Louis est le coupable parfait.

Cependant, d'autres noms peuvent s'ajouter à la liste des suspects. Elodie, la petite copine de Louis, pourrait par amour pour lui commettre un tel acte. Il y a également Lionel et Greg, deux personnages connus pour être mesquins, arrogants et pas vraiment sympathiques. Ils pourraient eux aussi, dans un excès de bêtise, saboter le matériel et commettre accidentellement une explosion.

De lourdes conséquences pour Ici tout commence

Maxime n'est pas le seul à être grièvement blessé. Marta a perdu énormément de sang suite à sa blessure à la jambe et a été immédiatement transportée à l'hôpital. Claire, quant à elle, présente de vives douleurs à l'œil et risque une hémorragie à tout moment. Maxime pourrait lui voir son rêve de devenir cuisinier partir en fumée s'il perd l'usage de ses mains. Cependant, il peut compter sur le soutien de Salomé qui est à son chevet lors de son réveil à l'hôpital...