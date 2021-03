Ici tout commence : découvrez qui interprètent les parents de Greg

Greg retrouve enfin ses parents dans "Ici tout commence". Son père, Benoît Delobel, est un célèbre chef étoilé. Interprété par Joseph Malerba et Christelle Reboul, le couple arrive à l'institut pour dans le cadre d'une master class. Si ces noms ne vous disent peut-être pas grand chose, leurs visages vous sont très familiers !

Le célèbre chef Delobel débarque avec sa femme dans Ici tout commence

Greg (Mikaël Mittelstadt) est un apprenti cuisinier dans le feuilleton Ici tout commence sur TF1. Passionné de cuisine, il intègre l'institut Auguste Armand, où il est élève. Son père est Benoît Delobel, un célèbre chef cuisinier. Connu de tous, c'est une vraie star des réseaux sociaux qui n'est pas sans rappeler un certain Philippe Etchebest. Incarné par Joseph Malerba (Braquo, Les déguns), il y est accompagné de sa femme jouée par Christelle Reboul (Nos chers voisins).

Christelle Reboul © Ango Productions / Joseph Malerba © Veeren/Bestimage

Le célèbre couple se rend à l'institut à l'occasion d'une master class. Ils vont également en profiter pour retrouver leurs fils. Véritable génie de la cuisine, le chef Delobel a perfectionné son travail grâce à ses nombreux voyages à travers le monde. Il forme avec sa femme Delphine un couple soudé qui gère son image comme une véritable marque.

Les parents de Greg forment un couple soudé

Homme dynamique est légèrement bourrin, le chef Delobel est soutenu par Delphine qui l'accompagne dans tous ses projets. C'est ensemble qu'ils ont formé l'univers Delobel. Très présent sur les réseaux sociaux, le chef étoilé sait mettre en avant sa cuisine. Delphine quant à elle, s'occupe majoritairement de la logistique.

Tous deux sont très proches et très fiers de leurs fils. Effectivement, le jeune Greg a intégré l'école de cuisine pour marcher sur les traces de son célèbre père. Dans une mauvaise passe en ce moment, l'apprenti est ravi de retrouver ses parents. Greg est en effet un peu perdu dans sa vie actuellement. Le jeune homme a récemment quitté sa petite amie et se pose beaucoup de questions sur son orientation sexuelle.

Greg va-t-il se confier à ses parents ?

Greg semble perturbé et a avoué à son meilleur ami Lionel (Lucien Belvès) qu'il est attiré par les garçons. Il n'a pas encore fait son coming out et cette information reste secrète. Greg n'est pas très à l'aise avec ce sujet, de plus, il est très perturbé par son camarade Eliott (Nicolas Anselmo). Va-t-il profiter de la venue de ses parents, pour se confier à eux ? Le chef Delobel connu pour son fort caractère et son côté bourru soutiendra-t-il son fils ?

Une chose est sûre, les deux comédiens ont pris plaisir à intégrer le programme de Ici tout commence. Christelle Reboul laisse même apparaître une partie du script sur Instagram. Saurez-vous déchiffrer la conversation entre la mère de famille et son fils ?

Le feuilleton Ici tout commence, est diffusé tous les soirs sur TF1 à 18h30.