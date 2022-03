Ici tout commence : Deva va-t-elle se faire expulser et quitter l'institut ?

Les jours sont comptés pour Deva dans "Ici tout commence". La jeune apprentie va devoir faire ses valises, elle a 48h pour quitter le pays. Va-t-elle accepter sa sentence ? Ses amis vont-ils laisser faire la police sans se battre pour la garder au sein de l'institut ? (Attention SPOILERS)

Ici tout commence : Deva doit quitter la France

Précédemment dans les épisodes d'Ici tout commence, Deva et Souleymane ont renversé en voiture, Stéphane, qui était en vélo. Ils ont appelé les secours et pris la fuite, en le laissant inconscient sur la route. Les deux amis ne voulaient pas se faire contrôler par la police car Deva qui est indienne, a de faux papiers. Evidemment, la police a mené son enquête, et la lieutenante Massot a découvert la vérité. La jeune apprentie qui réside illégalement en France pour étudier dans l'école Auguste Armand, va se faire expulser. Deva a 48h pour quitter le pays.

Cette sentence est inacceptable pour Souleymane, son ami. De ce fait, le jeune homme décide de se lancer dans une grève de la faim. Il est très vite rejoint par Eliott, le fils de la policière, qui ne supporte pas de rester sans rien faire. Malheureusement, leur soutien va empirer les choses. En effet, leur santé est en danger, les forces de l'ordres décident donc d'accélérer la procédure. Deva doit se présenter à 15 h afin d'être expulsée. Mais tout ne va pas se passer comme prévu d'après les informations de News actual.

Ici tout commence ©TF1 Production

Souleymane refuse de céder !

L'épisode de vendredi 18 mars nous réserve bien des surprises. La police va donc venir chercher la jeune femme, mais au même moment Souleymane qui est très affaibli par sa grève de la faim, va faire un malaise. Ce dernier est mal en point, sa tension est très basse et il est complètement déshydraté. Constance, l'infirmière, suggère donc de le faire hospitaliser de force. Mais le jeune homme refuse et prévient son père, que s'il fait une telle chose, il ne lui adressera plus la parole.

Très inquiète, Deva va tenter de le faire changer d'avis, mais en vain. Julia, la policière, qui est également la mère d'Eliott est touchée par le comportement des garçons. Elle ne souhaite pas que son fils se retrouve dans le même état que Souleymane. Pour que Deva ait un visa étudiant, il faut solliciter le préfet. Teyssier décide de l'inviter au Double A. La jeune femme devra donc lui faire à manger et plaider sa cause.

Lionel entre en action

De son côté, Lionel est hors de lui, il souhaite que Souleymane et Deva soient sanctionnés pour avoir renversé son père. Très vite, il apprend que Deva n'est toujours pas expulsée et qu'elle doit cuisiner pour le préfet. Lionel découvre même que ses amis vont aider la jeune femme pour la confection de son plat. Le jeune apprenti prend cela comme une trahison. Ainsi, il va mettre en place un stratagème afin de ruiner sa recette et l'empêcher de rester au sein de l'institut. Rien n'est encore gagné pour Deva...

À suivre dans les prochains épisodes de Ici tout commence, diffusés tous les soirs sur TF1 à 18h30.