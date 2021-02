Ici tout commence : est-ce la fin du couple Rose et Antoine ?

Le couple formé par Rose (Vanessa Demouy) et Antoine (Frédéric Diefenthal) est mis à rude épreuve depuis quelque temps dans le feuilleton quotidien de TF1, "Ici tout commence". Rose fréquente le professeur Lisandro et il se pourrait bien que la vérité finisse par éclater.... (ATTENTION SPOILERS)

Ici tout commence : un mauvais concours de circonstances

Dans Demain nous appartient, Rose (Vanessa Demouy) et Antoine (Frédéric Diefenthal) forme un couple emblématique de la série spin-off de TF1, Ici tout commence. Antoine est le proviseur de l'institut Auguste Armand, il est apprécié par la plupart des élèves apprentis cuisiniers. Son rôle est de veiller au bon déroulement des cours dans son établissement. Malheureusement, l'enquête autour de l'explosion qui a ravagé l'institut récemment a absorbé toute son attention. Un problème en entraînant un autre, il doit désormais faire face à ceux de la jeune étudiante malvoyante, Elodie. Elle accuse son professeur Lisandro (Augustin Galiana) de l'avoir violemment agressée.

Et Rose dans tout ça ? La compagne d'Antoine a été mise sur le côté pendant tout ce temps. Pourtant, elle était là le jour de l'explosion à l'institut et depuis elle est en état de choc post-traumatique. Cette dernière avait donc besoin du réconfort d'Antoine à ce moment-là, mais il ne l'a pas vu. Ainsi, Rose s'efface de plus en plus, ses silences et ses regards en disent long : elle ne va pas bien. C'est auprès de Lisandro qu'elle retrouve toute l'attention nécessaire, elle se sent enfin comprise. Antoine n'a pas su détecter la détresse de sa compagne.

Ici tout commence © TF1 Production

La place de Lisandro est en danger

Lisandro, le professeur de service en salle dans Ici tout commence, est donc accusé de violence par une élève. Rose se montre d'un grand soutien, elle est persuadée de son innocence. Effectivement, lors de l'agression, Lisandro était dans ses bras, il lui était ainsi impossible de commettre un tel acte. La jeune femme se retrouve face à un grand dilemme. En avouant son aventure avec Lisandro, pour l'innocenter, elle risque de mettre en péril son couple avec Antoine.

Le professeur, quant à lui, préfère ne rien dire, même s'il a un alibi. Il ne veut pas risquer de briser le couple formé par Rose et Antoine. Mais, alors que Lisandro tente d'obtenir une explication, un nouvel incident éclate avec la jeune étudiante aveugle. Antoine est donc obligé de sévir cette fois-ci et de lancer une procédure de licenciement contre le professeur.

Rose doit se sacrifier

(SPOILER) Depuis quelques temps, Antoine a des soupçons. En effet, il a surpris sa femme, lors d'un moment complice avec Lisandro, elle lui tenait affectueusement la main. De plus, le jeune élève Maxime (Clément Rémiens) qui est au courant de tout, va tenter de lui mettre la puce à l'oreille, en lui suggérant d'avoir une discussion avec sa femme.

Rose (Vanessa Demouy) - Ici tout commence © TF1 Production

Rose tient énormément à son couple avec Antoine. Cependant, elle déteste l'injustice. Lisandro risque gros dans cette histoire. En se faisant licencier, il perd son travail, la garde de son fils, et il se pourrait également qu'il retourne en prison. Il semblerait qu'elle n'ait plus le choix, Rose doit avouer sa relation avec Lisandro.

Antoine va donc finir par apprendre la terrible vérité et il va très mal réagir. Elle lui explique qu'au moment de la supposée agression d'Elodie, la jeune malvoyante, ils étaient en train de faire l'amour dans la serre. Désormais, Rose va devoir faire un choix : se battre pour sauver sa relation avec Antoine ou bien poursuivre son idylle avec Lisandro...

Le couple va traverser une terrible tempête dans les prochains épisodes de Ici tout commence, diffusés tous les soirs à 18h30.