Ici tout commence : Greg accuse Lionel de l'avoir agressé

Greg est déboussolé depuis que ses parents sont arrivés à l'institut dans "Ici tout commence". Lionel, son meilleur ami, ne lui pardonne pas sa trahison, car il a choisi Eliott comme binôme, mais serait-il capable d'agresser physiquement Greg ? (Attention SPOILERS)

Ici tout commence : Greg est victime d'une agression

Famille, amour, amitié, Greg (Mikaël Mittelstadt) ne sait plus où donner de la tête dans Ici tout commence. Apprenti cuisinier et fils du grand Chef étoilé, Benoît Delobel (Joseph Malerba), Greg a énormément de pression sur les épaules depuis que ses parents sont arrivés à école pour une Master Class. Il ne veut pas décevoir son père qui est très exigeant. Pour cela, il est prêt à tout !

Depuis peu, Greg découvre qu'il est attiré par les hommes et en particulier par son camarade Eliott (Nicolas Anselmo), avec qui il s'est mis en binôme. Son meilleur ami, Lionel (Lucien Belvès), digère très mal ces informations. Il se sent trahi et ne supporte pas de le voir fréquenter Eliott. Les deux amis se sont donc violemment disputés, et Greg a été retrouvé blessé et inconscient dans le parc de l'école.

Personne ne croit Greg

C'est la mère de Greg qui l'a retrouvé évanoui au pied d'un arbre. Heureusement, plus de peur que de mal, le jeune apprenti cuisinier s'en sort avec une égratignure sur le front. Tout le monde est très inquiet pour lui. Qui a bien pu agresser le jeune homme ? Est-ce Lionel, son meilleur ami, qui lui en veut énormément ? Ou bien le chef Delobel qui n'approuve pas toutes ces rumeurs sur son fils ?

Greg maintient qu'il est tombé tout seul dans le parc, en se prenant les pieds dans une racine. Cependant, personne ne le croit. Eliott est persuadé que Lionel a agressé Greg, mais il ne comprend pas pourquoi ce dernier ne dit rien. Les parents, ainsi que le proviseur, sont également du même avis : Lionel est coupable.

Lionel, le coupable parfait !

Agacé par toutes ces questions, Greg finit par craquer et il avoue à ses parents que c'est bel et bien Lionel qui l'a agressé. Le proviseur convoque les deux garçons dans son bureau afin que chacun puisse donner sa version des faits. Lionel est abasourdi, il ne comprend pas ce revirement de situation. Il clame haut et fort son innocence, car le jeune homme pourrait être sévèrement sanctionné.

Cependant, tout accable Lionel, blessé au niveau des phalanges. Personne ne l'a vu à l'heure de l'agression, alors qu'il prétendait être au studio. Greg quant à lui, semble vouloir mettre un terme à cette histoire. Les rumeurs sur son homosexualité doivent cesser, car il sait que son père ne l'acceptera jamais. Pour cela, le jeune homme semble prêt à tout, même à accabler son meilleur ami !

Le feuilleton Ici tout commence est diffusé tous les soirs sur TF1 à 18h30.