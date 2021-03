Ici tout commence : Greg passe aux aveux et dévoile tout à son père

Greg est au centre de l'intrigue dans "Ici tout commence". Le jeune homme a du mal à gérer son stress depuis l'arrivée de ses parents à l'institut. Son dos est couvert de blessures et le chef Delobel est accusé de maltraitances. Mais il semble que la vérité soit plus plus complexe, et Greg n'a pas d'autre choix que de s'expliquer...

Ici tout commence : Greg s'enferme dans le mensonge

Greg (Mikaël Mittelstadt) se noie dans le mensonge depuis que ses parents sont arrivés dans Ici tout commence, il y a une semaine. Le jeune apprenti cuisinier se met beaucoup de pression, car il est le fils du chef étoilé Benoît Delobel (Joseph Malerba). Heureusement pour lui, il a été sélectionné pour la Master Class tenue par son père. Il y participe au côté de son camarade Eliott (Nicolas Anselmo).

Mais Greg a eu des ennuis : il a été retrouvé inconscient dans le parc. Dans un premier temps, il a dit être tombé. Puis par la suite, il a accusé son meilleur ami, Lionel (Lucien Belvès), de l'avoir agressé. Cependant, ce dernier avait un alibi. Greg a donc menti et cache quelque chose, ou plutôt quelqu'un...

Le chef Delobel (Joseph Malerba) - Ici tout commence © TF1 Production

Le chef Delobel bat-il son fils ?

Tout porte à croire que Greg couvre quelqu'un. Il ne veut pas donner l'identité de son agresseur. Charlène (Pola Petrenko) a vu les balafres qu'il a sur le dos et s'inquiète pour lui. Rose (Vanessa Demouy) a aperçu la trace d'une plaie sur son épaule également. Elle s'est immédiatement rendue chez la mère de Greg et y a fait une terrible découverte.

Cachée sous un oreiller du canapé, Rose a trouvé une ceinture ensanglantée. Pour elle, il n'y a plus de doute, le chef Delobel maltraite son fils. Les accusations sont graves, mais elle compte bien éclaircir cette histoire. Elle envoie donc Charlène prendre des photos des blessures de Greg, afin d'avoir des preuves. Malheureusement la jeune fille échoue et avoue tout au chef.

Greg dévoile enfin son secret

Le chef Delobel est hors de lui, il ne supporte pas que de telles accusations pèsent sur lui et sa réputation. Il confronte donc toute l'équipe pédagogique pour mettre un terme à cette histoire. Rose arrive à avoir un entretien avec Greg et sa mère, et le jeune homme avoue enfin.... Personne ne lui fait de mal, c'est lui qui se flagelle tout seul car il supporte mal la pression de ses parents et ses problèmes personnels.

Le chef Delobel et sa femme sont donc au courant et vont tenter d'aider leur fils au maximum. Greg va voir l'infirmière de l'école pour qu'elle consulte son état. Il finit également par se confier à Eliott et trouve du réconfort dans ses bras. Le chef étoilé n'est pas dupe, il voit bien que son fils est très proche du jeune homme. Greg ne peut plus se cacher et lui avoue qu'il a une relation avec ce dernier. Benoît Delobel ne supporte pas cette annonce et est persuadé que le mal-être de son fils est provoqué par Eliott. Il va finir par le menacer, et s'en prendre physiquement à lui !

Le feuilleton Ici tout commence est diffusé tous les soirs sur TF1 à 18h30.