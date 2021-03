Ici tout commence : Greg se questionne sur son orientation sexuelle

Greg est un peu perdu dans "Ici tout commence". De plus en plus troublé par la présence d'Eliott, le jeune homme commence à se questionner sur son orientation sexuelle. Lionel son ami de toujours, pourrait bien finir par s'en rendre compte en fouillant dans son ordinateur... Attention Spoilers

Ici tout commence : Greg est complétement troublé par Eliott

Depuis quelques semaines, dans Ici tout commence, le jeune apprenti cuisinier, Greg (Mikaël Mittelstadt), est complètement perturbé par la présence de son camarade, Eliott (Nicolas Anselmo). Ce dernier se définit comme une personne non-binaire et pansexuelle. Il n'a aucun tabou sur son orientation sexuelle. Il est très ouvert d'esprit et se moque bien de ce que les autres peuvent penser de lui. Eliott aime se maquiller et s'apprêter.

Greg, quant à lui, est un jeune homme assez macho en apparence. Depuis le début, il ne cesse de se moquer de son camarade, il le rabaisse et l'humilie avec des insultes homophobes. Seulement, depuis peu, Greg a revu ses a priori sur Eliott. Les deux élèves ont passé du temps ensemble et ont appris à se connaître, malgré plusieurs différends. Greg semble fasciné par son camarade. Il le regarde d'un autre œil et il se pourrait bien qu'il soit attiré par ce dernier...

Ici tout commence © TF1 Production

Greg se fait griller par son ami Lionel

Lionel (Lucien Belvès) est le meilleur ami de Greg, ils se connaissent depuis le collège. C'est ensemble qu'ils s'acharnaient sur Eliott. Lionel prenait un malin plaisir à le chambrer et à l'insulter. Cependant, Greg a changé de comportement, il ne souhaite plus mépriser Eliott et prend même sa défense. Lionel est surpris par ce changement d'avis si soudain.

Lionel et Greg révisent ensemble, et ils ont besoin de faire des vérifications sur internet. Lionel s'empare donc de l'ordinateur de son ami et en l'ouvrant tombe sur une vidéo de porno-gay. Greg est complètement mal à l'aise, il lui arrache l'ordinateur des mains, et explique que c'est sans doute un virus ou un spam.

Ici tout commence © TF1 Production

Greg va-t-il faire son coming out ?

Greg semble très perturbé. Lionel est hors de lui, il est persuadé que c'est Eliott qui a envoyé cette vidéo. Ainsi, il décide donc de le confronter en le menaçant. Greg s'interpose et prend une nouvelle fois la défense d'Eliott. Lionel a du mal à comprendre, il ne reconnaît plus son ami.

Pourquoi aurait-il ce genre de vidéos porno sur son ordinateur ? Greg va être obligé de se justifier. Effectivement, c'est bien lui qui l'a téléchargée, car il se pose énormément de questions sur son orientation sexuelle. Il va devoir avouer à son ami, qu'il se sent attiré par les hommes. Il finira par dire "Je crois que je suis gay..."

Greg va être très chamboulé dans les futurs épisodes de Ici tout commence