Ici tout commence : Hortense au cœur du mensonge

Mehdi est toujours aussi investi pour son dessert signature dans "Ici tout commence". Le jeune homme atteint d'une leucémie a accepté de participer à un protocole médical. Cependant, il a besoin de repos, et refuse de s'arrêter de travailler. La seule solution est de lui mentir sur la réussite de son gâteau... (Attention SPOILERS)

Ici tout commence : Mehdi ne veut pas se reposer

Mehdi (Marvin Pellegrino), le jeune apprenti cuisinier de Ici tout commence est prêt à tout pour terminer son dessert signature. Malheureusement, son état s'est beaucoup aggravé ces derniers temps, suite à sa leucémie. Il a donc dû suivre un protocole médical très lourd qui nécessite plusieurs chimios. Le jeune homme a besoin de beaucoup de repos, mais il refuse catégoriquement. Mehdi veut absolument travailler sur son dessert et il peut compter sur l'aide d'Hortense (Catherine Davydzenka) sa petite amie.

Néanmoins, sa mère, Lina (Évelyne El Garby-Klaï) est très inquiète. Si Mehdi ne se repose pas, le traitement qu'il suit risque de ne pas fonctionner. Il doit absolument se ménager, de plus la chimio est très lourde et provoque quelques effets secondaires. Elle va donc en parler au chef Teyssier (Benjamin Baroche), qui est le directeur de l'établissement. Lina lui supplie de mentir à son fils afin qu'il arrête de se donner tant de mal en cuisine. Teyssier doit donc le féliciter pour la réussite de son dessert signature.

Ici tout commence @ TF1 Production

Mehdi a enfin réussi sa création !

Grâce à Hortense, Mehdi a retrouvé de l'inspiration et souhaite travailler son dessert avec des fruits exotiques. Ils passent la nuit entière à cuisinier et pensent avoir enfin réussi le dessert signature. Au petit matin, le chef Teyssier les retrouve en cuisine et s'apprête à goûter sa création. Mehdi se sent mal et éprouve de grandes difficultés respiratoires. Il est conduit immédiatement à l'hôpital.

Marianne (Luce Mouchel) qui est médecin, lui fait la morale en lui disant que son comportement est complétement inconscient. Le jeune doit se reposer s'il veut s'en sortir et vaincre cette maladie. Mehdi n'a que faire de ses recommandations, il veut savoir si son dessert est réussi ! Avec la complicité d'Hortense, il réussit à quitter l'hôpital pour avoir l'avis du chef Teyssier. Ce dernier semble convaincu et lui annonce que son dessert est réussi.

Mieux vaut un mensonge qui guérit...

Mehdi et Hortense sont aux anges ! La bonne nouvelle fait le tour de l'établissement et une fête va être organisée. Hortense est chargée d'aller chercher les bouteilles de Champagne. Malheureusement, dans la réserve, elle surprend une discussion entre Teyssier et Lina. Cette dernière le remercie d'avoir menti à son fils, Mehdi va enfin pouvoir se reposer. Hortense est outrée, elle se confronte à eux et annonce qu'elle ne participera pas à ce mensonge.

Finalement, lorsqu'elle retrouve Mehdi qui est si heureux de sa performance, elle n'arrive pas à lui avouer ce mensonge. Elle se tait. Teyssier décide donc de réunir tout le monde pour annoncer cette nouvelle et faire ses adieux à Mehdi qui va pouvoir se soigner comme il faut. Le chef livre un vibrant discours saluant le travail et le courage de Mehdi. Découvrira-t-il que tout le monde lui a menti pour son bien ?

Le feuilleton Ici tout commence est diffusé tous les soirs sur TF1 à 18h30.