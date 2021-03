Ici tout commence : Hortense est complétement sous l'emprise de Hugues

Dans "ici tout commence" Hortense n'arrive pas à quitter Hugues, elle ne peut s'empêcher de retourner le voir pour lui apporter son aide, surtout depuis qu'il est blessé. Hugues se montre mielleux et tendre, comme à son habitude, mais il se pourrait que ce dernier cache bien son jeu... Attention spoilers !

Ici tout commence : Hortense va-t-elle se sortir de cette situation délicate ?

Hortense, jeune apprentie cuisinière à l'institut Auguste Armand, dans Ici tout commence, ne cesse de s'attirer des ennuis depuis quelque temps ! La jeune femme interprétée par Catherine Davydzenkya, a été victime de cyber harcèlement. En effet, c'est Charlène (Pola Petrenko), qui lui a créé un faux profil d'escort sur un site. Cette affaire est désormais réglée, les deux élèves se sont expliquées. Charlène a avoué avoir eu une relation avec Hugues (Yann Sundberg) dans le passé, elle a simplement voulu se venger, car Hortense le fréquente actuellement.

La situation a dégénéré depuis que le chef Teyssier (père de Charlène) a appris la nouvelle. Ce dernier, n'a pas pu se contenir et a tabassé Hugues, devant l'école. Depuis, il a deux côtes cassées et le poignet foulé. Il en profite donc pour avoir la belle Hortense à son chevet. La jeune femme prend soin de lui. Elle lui fait ses courses et va lui chercher ses médicaments à la pharmacie.

Hortense a été mise en garde par ses amis

Ici tout commence © TF1 Production

(Spoilers)

Hortense continue de se rendre chez Hugues régulièrement. Pour autant, ses amis la mettent en garde, ils ne veulent plus que la jeune femme le revoie. Depuis que tout le monde a appris pour l'histoire avec Charlène, puis, avec Hortense, le comptable a une mauvaise réputation. Cette situation ne plaît pas du tout à madame la proviseure (Catherine Marchal), elle prévient donc Hortense.

La jeune apprentie a entendu plusieurs sons de cloche à propos d'Hugues et elle n'arrive pas à faire la part des choses. Après une discussion avec ses amis, Hortense décide de couper les ponts avec lui. Elle prends donc la décision d'aller lui rendre le double des clefs.

Hugues fait du chantage affectif

Depuis qu'il est blessé, Hugues profite de la gentillesse de Hortense. Il s'apitoie sur son sort en permanence, afin qu'elle prenne pitié de lui. Hugues est un très bon manipulateur et le prouve une nouvelle fois. À peine la jeune femme sort de chez lui, il s'empresse de retirer son attelle et se lève aisément de son canapé. Il semblerait donc que l'expert-comptable feint totalement sa douleur et utilise cette excuse pour garder Hortense à ses côtés.

Hugues (Yann Sundberg) - Ici tout commence © TF1 Production

Cependant, la jeune femme est bien décidée à mettre fin à cette relation ambiguë. Elle vient donc lui annoncer qu'elle ne viendra plus chez lui. Hugues ne comprend pas et il se braque immédiatement. Lors de cette conversation, il laisse entendre qu'il pourrait mettre fin à ses jours si la jeune femme le laisse. Il lui fait donc du chantage. Hortense, très naïve, tombe dans le panneau. Elle change alors de décision, et récupère ses clefs, ainsi que le cadeau qu'il lui avait fait. Elle souhaite garder leur relation secrète...

Le feuilleton Ici tout commence, est diffusé tous les soirs sur TF1 à 18h30