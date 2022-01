Ici tout commence : Hortense et Mehdi vont-ils vraiment se marier ?

Hortense veut à tout prix se marier avec Mehdi dans "Ici tout commence" ! La jeune femme a besoin d'une preuve d'amour de la part de son petit copain. Pour cela, elle a immédiatement pensé au mariage. Malheureusement, Mehdi ne semble pas du même avis... (Attention SPOILERS)

Ici tout commence : Hortense n'écoute pas Mehdi

Hortense (Catherine Davydzenka) se plaint du manque d'affection de son petit copain Mehdi (Marvin Pellegrino), dans Ici tout commence. Ce dernier à besoin de prendre du temps pour lui et de se consacrer pleinement à sa passion : la pâtisserie. Il ne comprend pas le comportement d'Hortense. Ses sentiments sont bel et bien sincères et il ne cesse de lui prouver.

Cependant, ce n'est pas assez pour la jeune femme qui se sent mise à l'écart. Pour être rassurée et être certaine de son amour, Hortense souhaite se marier. Mais cette décision, elle l'a prise toute seule ! Elle a donc annoncé la nouvelle à tous leurs amis. Mehdi, complétement pris au dépourvu et contre cette idée, a dû faire part de son opposition, devant tout le monde.

Néanmoins Hortense, qui ne s'attendait pas à cette réaction, est restée positive. En effet, la jeune apprentie est persuadée que Mehdi refuse de se marier car il est trop timide. Elle ne veut pas voir la vérité en face. Mehdi n'en a simplement pas envie du tout...

Une stratégie d'évitement

Mehdi ne sait pas comment réagir au déni de sa copine. En plein cours, face au chef Teyssier, la jeune apprentie a demandé au professeur d'être le témoin de Mehdi. Une situation extrêmement gênante pour le jeune homme, qui s'est évidemment fait humilier par le chef.

Ici tout commence ©TF1 Production

Alors, Mehdi adopte une nouvelle stratégie, celle de l'évitement. Il se cache dans les couloirs de l'institut pour ne plus croiser Hortense. Heureusement, il peut compter sur le soutien de son ami Eliott (Nicolas Anselmo). En discutant avec lui, il a une idée. Mehdi décide de faire venir sa mère à l'institut. Ainsi, elle pourra dissuader Hortense et la raisonner. Mais c'était sans compter l'engouement de sa mère. Cette dernière est ravie d'organiser le mariage !

Mehdi va donc devoir gérer cette situation seul. Va-t-il quitter Hortense pour mettre fin à cette histoire de mariage ? Affaire à suivre dans les prochains épisodes de Ici tout commence diffusés tous les soirs sur TF1 à 18h30.