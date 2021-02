Ici tout commence : Hortense rejette Hugues et la situation dérape

Dans "Ici tout commence", Hortense fréquente depuis quelque temps Hugues, un homme mature d'une quarantaine d'années. Hugues couvre la jeune femme de cadeaux. Cependant, Hortense est mal à l'aise avec cette situation, et elle décide d'y mettre un terme, ce qui n'est pas au goût de son partenaire.... ATTENTION SPOILER !

Ici tout commence : Hugues est amoureux d'Hortense

Le feuilleton Ici tout commence diffusé sur TF1, suit le quotidien de jeunes élèves apprentis cuisiniers, au sein de l'institut Auguste Armand. Hortense (Catherine Davydzenka), est une jeune étudiante pétillante, drôle, et spontanée. Toutes ses qualités ont tapé dans l'œil d'Hugues (Yann Sundberg), un expert-comptable qui fréquente le restaurant de l'institut. Depuis quelque temps, Hortense côtoie Hugues, ils se promènent, vont au restaurant, et il l'a même invitée à dîner chez lui. Hugues est dévoué et se montre bienveillant. Il propose à la jeune femme qui a des soucis d'argent, de lui payer ses frais de scolarité.

Une grande différence d'âge sépare Hugues et Hortense. En effet, cette relation ambiguë qu'elle mène avec un homme mûr, pose question à ses amis Eliott (Nicolas Anselmo) et Célia (Rébecca Benhamour). Hugues ne cesse d'offrir des cadeaux à Hortense. Ce dernier finit par lui déclarer ses sentiments et ils s'échangent un baiser. Dès lors, leur relation prend un autre tournant et Hortense partage son lit pour la nuit.

Hortense (Catherine Davydzenka) - Ici tout commence © TF1 Production

Hortense met un terme à leur relation

Hugues décide alors de lui offrir une bague. La jeune femme est totalement chamboulée, c'est beaucoup trop. Hortense est très mal à l'aise, elle préfère quitter Hugues. Elle ne cesse de cogiter, et il la harcèle de messages. Sur les conseils de son amie Célia, Hortense finit par lui répondre en le menaçant de bloquer son numéro. Cependant, Hugues en a décidé autrement, il débarque à l'économat et supplie la jeune femme ne pas le quitter.

Hortense se montre ferme dans ses intentions, elle ne veut plus le voir, si la situation continue elle préviendra la cheffe Guinot. Ils n'étaient pas seuls dans la pièce et il semblerait que Charlène, une élève de l'institut, ait surpris leur conversation houleuse. Après cela, Hortense est au plus mal, elle confie à son amie Eliott qu'elle a couché avec Hugues car elle se sentait redevable.

Le début des ennuis pour Hortense

Le soir même, après son entrevue avec Hugues, Hortense reçoit sur son téléphone un message inhabituel. Elle découvre, stupéfaite, que le lien qu'elle a reçu mène à un site d'escort-girl. Horrifiée, la jeune femme se rend compte qu'un profil a été créé avec son identité et des photos d'elle en sous-vêtements. Les photos sont celles qu'elle avait envoyées à Hugues. Est-ce une vengeance suite à leur rupture ?

Persuadée qu'il est derrière tout ça, Hortense se rend chez lui afin de récupérer le mot de passe pour supprimer la page. Hugues nie en bloc. Ce n'est pas lui qui l'a ajoutée sur la page d'escort-girl, il est même prêt à l'aider. La jeune femme est noyée sous les messages d'hommes intéressés par son profil. La situation échappe totalement à Hortense. Qui se cache derrière ce mystérieux profil et pourquoi ? Hortense va-t-elle porter plainte et prendre le risque que tout l'établissement soit au courant ?

Hortense va devoir faire preuve de courage dans les futurs épisodes de Ici tout commence, diffusés tous les soirs à 18h30.