Ici tout commence : Jean-Pierre Michaël (Pierre Rigaut) quitte déjà la série !

Il est tant pour Jean-Pierre Michaël de faire ses adieux au programme "Ici tout commence". Le comédien qui incarnait Pierre Rigaut a récemment annoncé sur ses réseaux sociaux son départ.

Ici tout commence : un séjour de courte durée

C'est l'heure de faire ses valises pour Jean-Pierre Michaël. Le comédien, arrivé il y a quelque semaines dans le programme Ici tout commence, s'en va déjà. L'acteur connu pour son rôle de Marc Venturi dans RIS Police Scientifique, incarnait ici Pierre Rigaut, le cuisinier de l'hôtel La Gardiane.

Il est arrivé dans Ici tout commence au milieu de l'été, en même temps que Serge Hazanavicius qui incarne son frère à l'écran. Un arc narratif estival a été fait autour du personnage de Salomé (Aurélie Pons). La jeune femme, orpheline, venait tout juste de retrouver sa mère, Sylvie (Elise Tielrooy), la femme de Serge. C'est avec son copain, Maxime (Clément Rémiens), que la jeune apprentie a décidé de faire son stage dans l'hôtel tenu par cette dernière.

Pierre (Jean-Pierre Michaël) - Ici tout commence ©TF1 Production

Ainsi, Salomé a fait la rencontre de Pierre. Maxime tenait absolument à découvrir l'identité du père de Salomé. Pour cela, il a enquêté et a découvert que Sylvie et Pierre avait eu une relation dans le passé. Très vite, il a fait le lien et Sylvie a été obligée d'avouer à Pierre qu'il est le père de Salomé.

Au revoir ou à bientôt ?

Jean-Pierre Michaël a annoncé son départ du tournage sur les réseaux sociaux. Aussitôt arrivé, aussitôt reparti. En effet, le comédien ne devait être présent que pour cette intrigue secondaire qui va donc bientôt toucher à sa fin. Il a tenu à remercier toute l'équipe via une story Instagram. "Voilà, fin de l’aventure. Merci pour tout !", a-t-il écrit en qualifiant son passage dans la série de "belle aventure".

Salomé, qui est donc sa fille, fait partie des personnages centraux de Ici tout commence. Peut-être que son père sera donc amené à revenir de temps en temps dans le programme. Une chose est sûre, Jean-Pierre Michaël s'est bien amusé et a apprécié son rôle de chef, lui qui adore cuisiner. Il se confie dans Télé 7 jours :