Ici tout commence : Jérémy décide de quitter Célia

Jérémy souhaite quitter l'institut et partir en Australie dans "Ici tout commence". Ce projet, il veut l'accomplir seul, sans Célia. Pour cela, il met en place un plan et brise le cœur de cette dernière... (Attention SPOILERS)

Ici tout commence : Ludivine fait partie du plan

Jérémy (Pierre Hurel), le fils de la cheffe Armand, dans Ici tout commence, ne souhaite plus rester à l'institut. Il vient de réintégrer l'école in extrémis suite à l'expulsion d'un élève. Cependant, le jeune homme a réalisé qu'il n'était plus animé par sa passion pour la cuisine. En effet, Jérémy a soif d'aventures et veut voyager. Il envisage donc de partir en Australie. Cette nouvelle est loin d'enchanter ses parents, qui semblent démunis face à la situation.

Jérémy (Pierre Hurel) - Ici tout commence ©TF1 Production

Célia (Rebecca Benhamour), sa petite amie, est folle amoureuse de lui et souhaite le suivre, quitte à mettre de côté la cuisine. Malheureusement, la famille et les amis de cette dernière ne voient pas cela d'un bon œil, car elle est très douée. Ce voyage pourrait nuire à sa carrière de future grande cheffe. Le père de Célia (qui est également le père de Jérémy, puisqu'ils sont demi-frère et sœur) lui demande de la dissuader de partir. Pour cela, Jérémy se tourne vers Ludivine (Alizée Bochet), son ex-petite amie. Il souhaite que Célia les surprenne en train de s'embrasser. Ainsi, elle sera tellement déçue, qu'elle le quittera et ne le suivra pas en Australie.

Très gros choc pour Célia !

Ludivine trouve cela ridicule et stupide, mais finit par accepter. Effectivement, le lendemain Jérémy rejoint la jeune femme, qui lui donne son accord. C'est à ce moment-là que débarque Célia. En l'entendant arriver, Ludivine se jette au coup de Jérémy et l'embrasse fougueusement. Célia est sous le choc, elle se décompose en voyant la scène. Elle lui demande depuis combien de temps dure leur relation. Le jeune homme se noie dans le mensonge.

Jérémy explique que cela fait plus d'un mois qu'il est avec Ludivine. Il ajoute qu'il n'a plus de sentiments pour elle et qu'il est amoureux de Ludivine. Célia est anéantie, elle part se réfugier chez elle. Vincent (Flavio Parenti), leur père, remercie Jérémy. En effet, il lui explique qu'il a pris la bonne décision. Il est conscient que son fils a mis en place cette tromperie pour l'intérêt de Célia. Jérémy semble tout de même dévasté et se sent très mal.

Une épreuve difficile

Célia a du mal à s'en remettre, la trahison est trop importante. Elle a besoin d'avoir une explication avec Jérémy. Alors, dès son retour à l'institut, elle le confronte. La jeune femme lui explique qu'elle ne comprend pas et surtout ne le reconnaît pas. Célia en profite pour poser toutes les questions qu'elle a sur le cœur. Jérémy répond à demi-mot.

Célia (Rebecca Benhamour) - Ici tout commence ©TF1 Production

Elle lui demande alors s'il a couché avec Ludivine et s'il est vraiment amoureux d'elle. Le jeune homme répond "oui". Il conclut la conversation en lui disant que leur relation était vouée à l'échec, étant donné qu'ils sont frères et sœurs. Complétement anéantie, la jeune femme peut au moins compter sur le soutien de ses parents qui font tout pour lui remonter le moral... Jérémy reviendra-t-il sur sa position et va-t-il finir par dire la vérité à Célia ?

À suivre dans les prochains épisodes de Ici tout commence diffusés tous les soirs sur TF1 à 18h30.