Ici tout commence : Kelly pourrait tomber sous le charme de Lionel

Lionel ne cesse de provoquer Kelly dans "Ici tout commence". La jeune femme en a plus qu'assez de ses remarques et insultes. Elle décide de ne plus se laisser faire. Les tensions vont-elles finir par s'apaiser ? (Attention SPOILERS)

Ici tout commence : Kelly passe à l'attaque !

Kelly (Axelle Dodier) a de plus en plus de mal à supporter les insultes de Lionel dans Ici tout commence. La jeune femme, qui est gardienne à l'institut, s'occupe du ménage et de l'entretien des salles de classe. Lionel (Lucien Belvès), quant à lui, est apprenti cuisinier, et il se permet régulièrement de dénigrer le travail de Kelly. Cette dernière lui a déjà montré de quoi elle était capable en cuisine. En effet, même si elle ne sait pas lire, la jeune femme peut réaliser des recettes très complexes avec une grande précision.

Cette fois-ci Lionel s'accapare la salle de cuisine alors que Kelly est venue la nettoyer. Elle lui demande donc de partir, mais il refuse catégoriquement et la traite de "boniche" une nouvelle fois. Il se montre odieux envers elle. La jeune femme en a plus qu'assez, c'en est trop ! Sur le coup de la colère, elle se saisit de son seau d'eau sale, de sa serpillière et jette le tout sur les préparations de Lionel. Tout son gâteau est complètement fichu.

Place à la culpabilité

Plus tard dans la journée, Kelly tombe nez à nez avec le père de Lionel ainsi que sa petite sœur. Ensemble, ils lui expliquent que Lionel est en train de préparer un superbe gâteau à étages sur le thème du surf pour l'anniversaire de sa sœur. Au fil de cette conversation la jeune femme réalise que sa famille l'estime beaucoup et compte sur lui pour faire un magnifique gâteau. Elle se sent alors coupable, et retourne voir Lionel en cuisine.

Kelly lui propose son aide. Elle souhaite lui apporter un coup de main afin que ce gâteau soit fini à temps. Lionel se montre réticent à cette idée. Cependant, il n'a pas vraiment le choix. Autrement, tout cela ne sera jamais prêt. Kelly devient donc la commis de Lionnel. La jeune femme de ménage compte bien l'épater une nouvelle fois, en mettant en avant ses talents culinaires. Vont-ils réussir à faire la paix après tant d'animosité ?

Le début d'une histoire d'amour ?

D'après le synopsis officiel de la série, Kelly devrait se rapprocher de Lionel dans les prochains jours. L'actrice s'est confiée sur son rôle dans les colonnes de Télé 7 jours :

Elle va s’amouracher de Lionel, qui, il n’y a pas longtemps, se moquait d’elle. On se doute que cette histoire va lui causer quelques problèmes.

Kelly se montre compréhensive. Les deux ennemis jurés finiront donc par se rabibocher. Vont-ils assumer leur attirance au grand jour ou continuer leur petite guerre ? Une chose est sûre, la fin d'année approche, ce qui signifie que Lionel va devoir trouver un stage et peut-être quitter l'institut pour un certain temps. Nous aurons la réponse prochainement dans Ici tout commence qui est diffusé tous les soirs sur TF1 à 18h30.