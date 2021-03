Ici tout commence : la relation entre la cheffe Guinot et Vincent pourrait bien basculer

Claire Guinot est au cœur de la tourmente dans "Ici tout commence". La cheffe de cuisine doit régler ses problèmes personnels et également les chamailleries entre les élèves de l'institut. De plus, Vincent, un des prestataires de l'institut, ne cesse de lui réclamer de l'argent. Claire ne supporte pas son comportement, pourtant, il se pourrait qu'elle finisse par changer d'avis à son sujet... (Attention Spoilers !)

Ici tout commence : Claire ne supporte pas Vincent !

Claire Guinot (Catherine Marchal) est proviseure à l'institut Auguste Armand dans Ici tout commence, elle est également professeure de cuisine. Cette femme de caractère est donc énormément occupée par son travail et a très peu de temps pour elle. Cependant, depuis quelque temps, elle s'est inscrite sur une application de rencontre, dans le but de faire de nouvelles connaissances. Il est vrai que sa vie sentimentale est un peu désertique. Elle s'amuse donc à tchater avec des hommes et surtout un en particulier, prénommé Vincepoivre&sel.

À côté de ça, Claire a peu de temps pour elle, la cheffe est surmenée. C'est elle qui doit gérer les conflits entres ses élèves, notamment entre Hortense et Charlène. De plus, Hugues (Yann Sundberg), l'expert-comptable de l'établissement lui fait du chantage. C'est lui qui est à l'origine de toutes ces turbulences à l'institut en ce moment.

Depuis peu, la cheffe Guinot à affaire à Vincent, l'un des prestataires de l'institut. C'est lui qui fournit et livre le sel à la célèbre école de cuisine. Il vient se plaindre régulièrement à la proviseure, car elle ne l'a pas encore payé pour sa prestation. L'homme est de plus en plus agacé, car il n'a rien touché pour le moment et ses dettes s'accumulent. Il exige que Claire lui fasse un chèque dans les plus brefs délais. Malheureusement, cette dernière ne cesse de repousser l'échéance et Vincent devient de plus en plus insistant.

Ici tout commence © TF1 Production

Le revirement de situation pour Claire et Vincent

Claire n'en peut plus du comportement de Vincent, et cherche même à l'esquiver. Cependant, il ne renonce pas, et retourne la voir une nouvelle fois. Leur rapport est toujours aussi conflictuel, elle le prend de haut et il se braque. Vincent ressent du mépris de la part de Claire et il ne supporte pas ça.

Pourtant, ils ont tous les deux un point commun : ils sont à la recherche de l'amour. Ils vont très vite s'en rendre compte. Claire donne rendez-vous à l'homme qu'elle drague sur son application de rencontre. À sa grande surprise elle tombe sur Vincent. C'était donc lui qui se cachait derrière le pseudo Vincepoivre&sel. Claire pense qu'il est ici une nouvelle fois pour lui demander de l'argent.

Ici tout commence © TF1 Production

Vincent est très mal à l'aise, mais il se laisse tout de même inviter. Les deux ennemis finissent par faire connaissance. Tout est allé très vite entre eux, car ils ont immédiatement réglé ce différend sous la couette. Vincent, qui est très fleur bleue, souhaite immédiatement revoir la belle blonde, qui, quant à elle, n'est pas réellement du même avis. Elle n'hésite pas à le mettre précipitamment à la porte, sous prétexte qu'elle a beaucoup de travail. Vincent va-t-il se montrer persévérant ? Claire est-elle prête à accueillir un homme dans sa vie ?

Le feuilleton Ici tout commence, est diffusé tous les soirs sur TF1 à 18h30.