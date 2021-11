Ici tout commence : le chef Michel Sarran rejoint le casting de la série

Après s'être vu congédié du programme phare de M6 Top chef, le célèbre cuistot toulousain Michel Sarran rejoint le casting du feuilleton quotidien "Ici tout commence", pour le plus grand plaisir des élèves de l'institut !

Ici tout commence : Michel Sarran arrive à l'institut !

C'est une très grosse surprise pour les aficionados de la série Ici tout commence. Un nouveau chef va rejoindre la brigade de l'école, et pas des moindres puisque c'est Michel Sarran qui va débarquer dans le programme. Le feuilleton quotidien diffusé sur TF1 suit les aventures des jeunes apprentis cuisiniers au sein de l'institut Auguste Armand. C'est une école fictive, certes, mais la série tente de rester le plus fidèle possible à la réalité - de vrais plats son confectionnés et des vraies recettes sont élaborées.

Michel Sarran ©Instagram

Ici tout commence a l'habitude de recevoir de nombreux guests entre Serge Hazanavicius, Jean-Pierre Michaël ou encore Joseph Malerba (le sosie non-officiel de Philippe Etchebest). Rien de tel pour ne pas trop dépayser, la toute nouvelle recrue Michel Sarran ! Le célèbre chef toulousain a partagé il y a peu son enthousiasme dans les colonnes du Parisien :

Eh oui ! Sarah Farahmand, la productrice, m’a fait cette proposition. Et j’avoue avoir moi-même été surpris. Mais touché et excité à l’idée de faire quelque chose de différent. Je ne me suis laissé qu’un court temps de réflexion. D’autant plus qu’il s’agit d’un personnage de composition mais sans réellement l’être, puisque je joue mon propre rôle.

Reconversion ou simple aventure pour Michel Sarran ?

Après huit saisons en tant que juge dans l'émission Top chef, le cuisinier rend son tablier chez M6 pour enfiler une nouvelle blouse made in l'institut Auguste Armand chez TF1. Loin d'être une reconversion professionnelle, le chef cuisinier compte bien prendre du bon temps en s'essayant à la comédie. Il s'engage, pour le moment, à un mois de tournage. Michel Sarran garde tout de même un œil sur ses affaires et ses différents restaurants. Une nouvelle aventure commence donc pour le chef qui quitte, non sans nostalgie, les plateaux du concours de cuisine Top Chef.

Mais Michel Sarran sera tout de même dans son élément puisqu'il connaît très bien le genre d'établissement qui se trouve dans Ici tout commence. Cela fait partie de son quotidien. De quoi faire plaisir aux différents comédiens de la série comme Clément Rémiens, Aurélie Pons, Elsa Lunghini ou encore Tom Darmon. Une nouvelle expérience donc pour Michel Sarran, qui a très vite été séduit par cette proposition :

Ce n'est vraiment pas de la fiction pour moi. Ces instituts existent réellement dans notre univers professionnel, ils nous envoient des stagiaires. C’est un peu mon quotidien. Et cela permet aussi de mettre la lumière sur ces établissements dont nous avons besoin. C’est aussi ce qui m’a séduit. Et de ce que j’ai regardé, les coachs font bien leur métier, car les gestes de cuisine sont plutôt bien effectués.

Affaire à suivre dans les prochains épisodes de Ici tout commence diffusés tous les soirs sur TF1 à 18h30.