Ici tout commence : le chef Teyssier a finalement un cœur

Mehdi, le jeune apprenti cuisinier sévèrement atteint par une leucémie, est de retour en cours depuis peu. Il tient absolument à rattraper son retard. Pour cela, il veut s'entourer des meilleurs, notamment du chef Teyssier.

Ici tout commence : Mehdi est au plus mal

Mehdi (Marvin Pellegrino) est élève à l'institut Auguste Armand dans Ici tout commence sur TF1. Il est de retour à l'école après avoir subi une chimiothérapie pour soigner sa leucémie. Depuis, Mehdi est vraiment motivé à rattraper son retard, car il a raté beaucoup de cours à l'institut Auguste Armand. Cependant, il n'est toujours pas en pleine forme et se force à être assidu. Maxime (Clément Rémiens) est conscient que son ami ne va pas bien et il est très inquiet pour lui.

Régulièrement, Mehdi a des vertiges, il fait des malaises et se sent fébrile. Même affaibli par son traitement, le jeune homme ne veut pas abandonner les cours. Il ne souhaite pas être dispensé ou avoir un traitement de faveur. Certains professeurs se sont aperçus de son mal-être, cependant d'autres ignorent totalement que Mehdi est malade, comme le chef Teyssier (Benjamin Baroche) qui ne cesse de le pousser dans ses retranchements.

Mehdi (Marvin Pellegrino) - Ici tout commence ©TF1 Production

Mehdi veut absolument intégrer le cours du chef Teyssier

En ce moment, Mehdi est animé par une seule chose : intégrer le cours du meilleur chef pâtissier. Ce dernier est connu pour être dur avec les élèves. En effet, monsieur Teyssier est très décourageant, méprisant et intransigeant. Le chef n'accepte que les excellents apprentis dans son cours. Lorsque Mehdi lui fait part de son envie d'intégrer sa brigade, il décline immédiatement en le rabaissant et dénigrant son travail. Mehdi devient alors plus insistant et obtient sa place dans le cours, seulement s'il convainc Maxime (qui est très doué) de venir avec lui. Le chef Teyssier lui fait du chantage, car il cherche à tout prix à avoir de bons éléments.

Maxime finit par accepter à contre cœur, uniquement pour faire plaisir à son ami. Mehdi se donne à fond. Le jeune homme ne veut pas décevoir son professeur, pour cela, il passe la nuit à confectionner et améliorer ses recettes. Cependant, ce n'est pas suffisant pour le chef pâtissier, qui, dès le premier cours, jette son dessert à la poubelle avec dégoût. Maxime trouve le chef dur avec son ami. Après cet échange, il conseille à Mehdi de faire part de ses soucis de santé au professeur. C'est important qu'il soit au courant de sa maladie.

Ici tout commence ©TF1 Production

Le chef Teyssier se montrera-t-il plus indulgent ?

Mehdi prend son courage à deux mains et en parle au professeur. À la suite de cette annonce, ce dernier l'expulse du cours, il ne veut pas prendre la responsabilité d'avoir un élève malade en cours. Maxime apprend que le cancer de son ami n'est pas soigné, il en informe immédiatement le chef Teyssier. Il ne reste plus que quelques mois à vivre pour Mehdi, et il souhaite réaliser sa pâtisserie signature.

Le chef pâtissier, pris de remords, demande conseil à son ex-femme qui est l'infirmière de l'école. Ainsi, il se remet en question et décide d'accepter le jeune apprenti dans son cours. Le chef ne compte pas faire du favoritisme pour autant. Il prévient son élève, le rythme va être dur et il faudra être très impliqué. Ensemble, ils vont revoir toutes les bases de la pâtisserie. Il y a une seule condition pour que Mehdi réintègre le cours : il devra être transparent sur son état de santé.

Mehdi devra faire preuve de courage pour supporter le chef Teyssier dans les futurs épisodes de Ici tout commence, diffusés tous les soirs à 18h30.