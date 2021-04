Ici tout commence : le chef Teyssier assure ses arrières mais que cache-t-il ?

Louis a soif de vengeance dans "Ici tout commence". Il est prêt à tout, même à s'associer avec le chef Teyssier, qui ne souhaite qu'une chose : être nommé à la tête de l'établissement. Mais ce dernier semble cacher quelque chose... (Attention SPOILERS)

Ici tout commence : Louis est prêt à tout pour se venger !

Louis (Fabian Wolfrom) ne digère pas que sa mère l'ait placé dans un hôpital psychiatrique. Le jeune homme est de retour dans le feuilleton quotidien Ici tout commence. Son père était directeur de l'établissement avant de décéder brutalement. Suite à une magouille sur le testament (falsification de signature), Louis se retrouve l'héritier de son père.

Pour le moment, c'est sa mère, la cheffe Guinot (Catherine Marchal) qui tient les rênes de cette école de cuisine. Néanmoins, depuis son retour, Louis lui mène la vie dure. Il l'oblige à donner de très mauvaises notes à Maxime et Salomé qu'il déteste. Il fait donc pression sur sa mère et s'est même associé avec le chef Teyssier (Benjamin Baroche) pour l'évincer. Ce dernier n'est pas en reste, il veut sa part du gâteau et souhaite à tout prix être désigné à la tête de l'établissement.

Teyssier a-t-il replongé dans la drogue ?

En effet, Teyssier, bien connu pour son caractère vicieux et manipulateur, compte bien profiter de cette situation de faiblesse entre la mère et le fils. Cependant, il semblerait qu'il cache autre chose. Depuis quelques épisodes, le chef pâtissier fait preuve de faiblesse, ce qui ne lui ressemble pas du tout. En plein cours, il s'est senti mal, en nage, il n'arrivait plus à tenir sa poche à douille, il a dû mettre fin au cours.

(ATTENTION SPOILERS)

Son fils est inquiet, il voit bien que son père n'est pas dans son état normal. Le professeur semble avoir quelques absences. De plus, un médecin a cherché à le joindre pour une prise de rendez-vous médical. Sa famille se pose des questions. Il faut savoir que Teyssier s'est déjà drogué dans le passé, il se pourrait qu'il ait replongé dans ses anciennes addictions.

Ici tout commence © TF1 Production

Une terrible soif de pouvoir

Il se peut que le chef cache quelque chose d'autre. Si ce n'est pas son addiction, peut-être est-il malade ? Comment expliquer ce comportement si soudain ? Il souhaite diriger l'institut Auguste Armand coûte que coûte, son envie est viscérale, comme s'il y avait urgence d'agir. Il met la pression au jeune Louis, qui est de plus en plus mal à l'aise, il sent que le vent est en train de tourner.

Le chef Teyssier est au courant de la fausse signature sur le testament, il se sert de cette information pour faire du chantage à la cheffe Guinot et à son fils. Il ne lâche rien et use même d'une technique très vicieuse pour faire céder la directrice. Sous la contrainte, elle est obligée d'accepter sa proposition, et le nomme chef de l'établissement à ses côtés.

Le feuilleton Ici tout commence est diffusé tous les soirs sur TF1 à 18h30.