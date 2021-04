Ici tout commence : le chef Teyssier est atteint d'une grave maladie [SPOILERS]

Dans les prochains épisodes de "Ici tout commence" (28 et 29 avril), le chef Teyssier va participer à un concours culinaire contre la cheffe Guinot. Cependant, ce dernier semble avoir quelques faiblesses qui pourraient lui faire rater l'épreuve. Quelle est cette terrible maladie qui se cache derrière les symptômes du chef Teyssier ? [SPOILERS]

Ici tout commence : le chef Teyssier ne lâche rien !

Le chef pâtissier Teyssier (Benjamin Baroche) doit affronter la cheffe Guinot (Catherine Marchal) lors d'un duel culinaire dans Ici tout commence. Le gagnant deviendra alors directeur ou directrice de l'institut Auguste Armand. Teyssier est prêt à tout pour atteindre ce poste. En effet, il est déterminé et tient absolument à diriger l'établissement. Il fait ça avant tout pour ses enfants, et sa femme. Cependant, il présente depuis quelques jours des faiblesses dans les mains, mais aussi des pertes d'équilibre et des bouffées de chaleur.

Ici tout commence © TF1 Production

Son fils, Théo (Khaled Alouach) est persuadé que son père a replongé dans la drogue. Il en parle donc à sa mère, Constance (Sabine Perraud).Celle-ci s'inquiète immédiatement pour Teyssier, qui finit par lui avouer qu'il est malade. Son ambition si soudaine pour le poste de directeur vient du fait qu'il ne sera bientôt plus en mesure de donner des cours de pâtisserie. Il doit alors réussir le concours, en commençant par la réalisation très minutieuse d'un dessert signé Auguste Armand, appelé "La fleur éternelle".

Remportera t-il le concours malgré ses soucis de santé ?

Tout ne se passe pas comme prévu, le chef Teyssier se sent mal et casse le dôme en sucre qui compose le désert dix minutes avant la fin de l'épreuve. Les deux team finissent donc ex-aequo et doivent se départager sur la seconde épreuve de cuisine. Ainsi, avec l'aide de leurs commis, ils doivent réaliser un plat d'Auguste Armand. Constance, qui est l'infirmière de l'institut, est très inquiète pour son mari. Elle souhaiterait que le battle soit annulé afin qu'il se repose.

Ici tout commence © TF1 Production

Lors de l'épreuve de pâtisserie, il a fait une névrite optique rétro-bulbaire. Constance lui explique que c'est très grave et qu'il ferait mieux de se reposer. S'il ne se ménage pas, son état de santé pourrait empirer. Cependant, le chef ne compte pas abandonner la compétition. Pour se donner toutes les chances de remporter le poste de directeur, il triche durant l'épreuve et ajoute une note de vanille dans la sauce. C'est Clotilde (Elsa Lunghini) qui lui a suggéré cette idée, sachant que son père envisageait d'améliorer la sauce avec cette arôme.

De quelle maladie le chef Teyssier est-il atteint ?

C'est l'équipe du chef Teyssier qui remporte le concours. Teyssier va donc prendre les rênes de l'établissement. Théo est de plus en plus remonté contre son père. Il est conscient de toutes ses cachotteries. Le jeune homme est persuadé qu'il est retombé dans la cocaïne et ne supporte pas ça. Constance est complètement dépassée et veut tout avouer à son fils, mais Teyssier refuse d'annoncer sa maladie à ses enfants.

Théo prépare son sac et s'apprête à quitter l'école, mais aussi le foyer familial. Face à cette situation d'urgence, Teyssier est obligé de réagir. Il annonce donc à ses enfants qu'il est atteint de la sclérose en plaques. C'est une maladie inflammatoire et dégénérative du cerveau et de la moelle épinière. Le chef a souhaité assurer ses arrières et ceux de sa famille en accédant au poste de directeur. Ainsi, il aura moins de travail en cuisine et pourra s'occuper un peu plus de la partie administrative. Néanmoins il souhaite que cela reste secret, il se pourrait en effet que la maladie le rattrape...

Le feuilleton Ici tout commence est diffusé tous les soirs sur TF1 à 18h30.