Ici tout commence : le feuilleton quotidien de TF1 dépasse les frontières

Le feuilleton quotidien "Ici tout commence", spin-off de "Demain nous appartient", cartonne tous les soirs sur TF1. Et comme si cela ne suffisait pas, le programme s'offre un autre exploit en dépassant les frontières françaises.

Ici tout commence : au-delà des frontières

Le feuilleton quotidien Ici tout commence connaît un grand succès. En effet, tous les jours, le programme rassemble de nombreux téléspectateurs curieux de découvrir la vie quotidienne des apprentis cuisiniers de l'institut Auguste Armand. Le spin-off de Demain nous appartient a su conquérir le cœur des français et ne compte pas s'arrêter là !

Lancée depuis novembre 2020, la série s'est largement imposée comme une nouvelle valeur sûre dans le monde des feuilletons télévisés. Après un réel succès en France sur TF1, Clément Rémiens et tous ses amis franchissent la frontière pour le plus grand plaisir du comédien Augustin Galiana, alias Lisandro.

Eh oui, on savait déjà que le feuilleton était diffusé en Belgique, cette fois-ci Ici tout commence s'exporte dans un pays non-francophone : l'Espagne. La série fait son arrivée sur la plateforme de streaming Mitele Plus. Le titre est traduit littéralement en espagnol : Aquí todo empieza. Pour le moment, les téléspectateurs espagnols disposent exclusivement du premier épisode.

Augustin Galiana ému par cette annonce

L'interprète de Lisandro, le chef de salle à l'institut Auguste Armand, s'est réjoui de cette nouvelle. En effet, Augustin Galiana, originaire d'Alicante en Espagne, s'est empressé de partager la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux en dévoilant le titre.

Le comédien à l'accent chantant s'est dit ému et fier. La diffusion de Ici tout commence en Espagne est une petite victoire symbolisant le succès de la série. Les fidèles de la série ont applaudi la nouvelle : "Bravo c'est amplement mérité", "Olé", "Bonne nouvelle Augustin, hâte de voir cela". Espérons que le public espagnol soit aussi sensible au célèbre feuilleton que le public français.

En attendant que la suite des épisodes arrive sur la plateforme espagnole, les intrigues continuent côté français. Les infidélités de Clotilde avec Joachim continuent de secouer le Double A à cause des menaces de Louis, Greg et Eliott passent enfin à l'acte et Célia tente de se racheter auprès d'Ambre et Solal.