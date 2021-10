Ici tout commence : le père de Naël est à l'institut et on sait qui c'est

Jasmine fait ce qu'elle peut pour s'occuper de Naël dans "Ici tout commence". Cependant, il serait grand temps que la jeune femme prévienne le père. Il se trouve que le jeune homme est apprenti cuisinier à l'institut Auguste Armand. Qui est-il et quelles vont être les conséquences ? (Attention SPOILERS)

Ici tout commence : Jasmine ne prend pas son traitement

Dans les prochains épisodes de Ici tout commence, Jasmine a réussi à garder Naël à l'institut. Pour cela elle doit s'installer chez les Latour afin d'avoir un environnement favorable pour le petit. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu. La jeune fille est toujours aussi instable et a du mal à gérer ses émotions. Alors qu'elle révisait une recette dans les cuisines, le petit Naël s'est mis à pleurer et elle lui a hurlé dessus. Alertée par les cris, Clotilde a été obligée d'intervenir. Jasmine et partie en claquant la porte et en lui laissant le bébé.

Cette situation alerte immédiatement Rose qui se demande si la jeune fille prend correctement son traitement pour gérer sa bipolarité. En discutant avec elle, Jasmine finit par avouer qu'elle n'a toujours pas pris de médicaments, car elle a peur que cela ait une mauvaise influence sur son travail. De ce fait, Rose décide de lui demander qui est le père. Jasmine a besoin de le prévenir pour avoir un soutien supplémentaire.

Ici tout commence ©TF1 Production

Le père de Naël est à l'institut

Jasmine est hésitante, car le père du bébé n'est pas au courant de son existence. Elle prend son courage à deux mains et se rend dans la chambre de Greg et Eliott. Très mal à l'aise, elle n'arrive pas à parler et préfère demander à Greg de l'aider à réaliser une recette. Ce dernier refuse dans un premier temps, mais Eliott sent bien que Jasmine voulait dire autre chose. Greg retrouve donc Jasmine en cuisine pour l'aider à travailler. Elle lui avoue qu'elle est bipolaire. La jeune femme relève haut la main l'épreuve de Teyssier et peut enfin rester à l'institut.

Plus tard, Eliott discute avec Greg et lui demande s'il a déjà couché avec Jasmine. Greg explique qu'ils ont couché ensemble au mois d'août, ce qui colle parfaitement avec l'âge du petit. Il fait très vite le rapprochement. Ensemble, ils retrouvent Jasmine en fin de journée et demandent clairement qui est le père de Naël. Elle lâche enfin le morceau : Greg est le père du bébé.

Ici tout commence ©TF1 Production

Est-ce un piège ?

Dans quelques jours Jasmine va être une nouvelle fois au plus mal. En effet, la jeune femme a enfin avoué que Greg est le père de l'enfant, mais on l'accuse désormais d'avoir voulu piéger le jeune homme pour lui voler son héritage. Il est vrai que Greg est le fils d'un grand chef cuisinier, le chef Delobel. Anéantie par cette rumeur, la jeune femme décide de prendre des somnifères ce qui est incompatible avec son traitement. Rose et Eliott la retrouvent à terre dans la réserve.

À suivre dans les prochains épisodes d'Ici tout commence diffusés tous les soirs sur TF1 à 18h30.