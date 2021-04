Ici tout commence : le scandale Delobel explose à l'institut

Delphine Delobel ne peut plus garder ce terrible secret dans "Ici tout commence". Le chef commence lui-même à soupçonner sa femme. Comment va-t-il réagir en apprenant que sa femme bat son fils ? Quelle décision va-t-il prendre ? Et surtout comment vont réagir les élèves en apprenant cette histoire ?

Ici tout commence : Greg passe aux aveux

Greg (Mikaël Mittelstadt) réussit enfin à parler à son père dans Ici tout commence. Le jeune apprenti cuisinier s'exprime et dévoile à son père (Joseph Malerba) les violences qu'il subit depuis son enfance. Il défend tant bien que mal sa mère et tente de lui chercher des excuses. En effet, Delphine (Christelle Reboul) a du mal à gérer ses accès de colère et ses angoisses. C'est dans ces moments-là qu'elle vide toute sa rage sur son fils en le ruant de coup avec n'importe quel objet qui lui tombe sous la main.

Après ces scènes de violences, Delphine est rongée par les remords et la culpabilité. Greg explique, qu'elle revient systématiquement vers lui, puis s'excuse en pleurs en promettant que tout cela va changer. En apprenant cela, le chef Delobel est complétement dépassé. Il s'en veut de ne s'être aperçu de rien durant toutes ces années. Delphine se livre donc à son mari, afin de s'exprimer sur son comportement violent et son incapacité à se contrôler.

Le chef Delobel couvre sa femme

Après cette terrible déclaration, Benoît Delobel rassure sa femme sur son amour et compte bien l'aider. Cependant, tout le monde commence à se mêler à cette histoire. Lionel (Lucien Belvès), Charlène (Pola Petrenko) et le proviseur sont persuadés que Greg ne s'inflige pas seul ces blessures. Ainsi, le jeune homme est convoqué suite à une dispute avec son camarade. L'étau se resserre sur Delphine, Myriel (Frédéric Diefenthal) la soupçonne de battre son fils. Il en fait part à Greg qui la défend immédiatement.

Le chef Delobel ne souhaite pas que Delphine soit accusée. Il va donc porter sur ses épaules le poids de la responsabilité et couvrir sa femme en s'accusant. Il annonce donc à l'équipe pédagogique qu'il bat son fils. Très vite, des mesures sont prises, la Master Class est écourtée et le chef doit partir.

Les ennuis commencent...

Le scandale explose, le chef est dans une très mauvaise position. Les rumeurs vont vite à l'institut. Benoît Delobel annonce devant les élèves, qu'il bat son fils et explique pourquoi il doit partir précipitamment. Malheureusement pour lui, cette scène est filmée et diffusée sur Internet. Charlène et Lionel mettent en place un slogan sur les réseaux sociaux qui appelle à boycotter le chef Delobel.

Delphine croule sous les appels des journalistes. Les chefs présents dans leurs établissements veulent fermer les restaurants ou faire grève. Cette situation la met hors d'elle. Elle ne comprend pas pourquoi Benoît ne revient pas sur sa position. Greg provoque sa mère qui finit par le gifler violemment. Benoît arrive à ce moment-là et saisit le bras de sa femme afin qu'elle s'arrête, dans son élan elle chute et se retrouve inconsciente au sol... Comment la famille Delobel va-t-elle se sortir de cette situation ?

Le feuilleton Ici tout commence est diffusé tous les soirs sur TF1 à 18h30.