Ici tout commence : le secret d'Ambre est enfin dévoilé !

Ambre compte bien se venger de Maxime dans "Ici tout commence". La jeune fille est prête à lui faire payer une erreur du passé qu'il a commise quand il avait 15 ans. (Attention SPOILERS)

Ici tout commence : Maxime est rattrapé par son passé

Maxime (Clément Rémiens) est en pleine tourmente depuis la rentrée. Le jeune homme n'est pas épargné dans Ici tout commence. Depuis qu'il a trompé Salomé (Aurélie Pons) avec Ambre (Claire Romain), il se prend une avalanche de reproches et cela s'est aggravé avec la photo dénudée d'Ambre qui a fuité depuis son compte. Une bonne partie des élèves de l'institut Auguste Armand souhaitent le voir quitter l'établissement.

Tout s'accélère pour le jeune homme, depuis qu'Ambre a fait une tentative de suicide. Heureusement pour lui, son amie Célia a réussi à récupérer une preuve très parlante : un texto échangé entre Solal (Benjamin Douba) et Ambre où cette dernière lui demande de venir en urgence à l'infirmerie car elle a exécuté leur plan. La tentative de suicide a donc bel et bien été préméditée.

Ambre s'est rapprochée de Maxime pour se venger du passé. Mais quelle erreur a-t-il pu commettre ? TF1 nous dévoile dans un extrait spoilers pourquoi Ambre a-t-elle de la haine pour le jeune homme. Dans la vidéo, on peut voir Maxime au téléphone avec sa mère Chloé, il lui confie ses problèmes. Le jeune homme explique à sa mère qu'il a découvert que Jeanne, son ancienne petite amie du lycée quand il avait 15 ans, est en réalité la sœur d'Ambre.

Qu'a-t-il fait à Jeanne ?

Le jeune apprenti cuisinier se livre : "Elle veut me faire payer pour ce que j'ai fait. En même temps, je ne peux pas vraiment lui en vouloir. C'est dégueulasse ce que j'ai fait". Dans les épisodes qui vont suivre, Salomé va vouloir être au courant de ce qu'il s'est passé. Maxime finit par lui avouer qu'il a appris que Jeanne s'est suicidée par sa faute. Cependant, pendant toutes ses années personne n'était au courant. Ainsi, ils vont se questionner sur la sincérité d'Ambre, après tout, elle a mis en scène sa tentative de suicide.

Ici tout commence ©TF1 Production

Salomé va donc faire des recherches sur internet mais elle ne trouve aucun avis de décès. Célia a fini par découvrir le vrai visage de Solal et Ambre et une grosse dispute va éclater. Solal ne supporte pas ce conflit et il va donc lui envoyer le numéro de Jeanne afin qu'elle le transmette à Maxime. Ce dernier va immédiatement l'appeler et lui expliquer la situation. Il lui demande même de la rencontrer. Jeanne refuse, en se levant les téléspectateurs découvriront que la jeune femme se déplace avec une béquille...