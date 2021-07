Ici tout commence : le stage de Salomé et Maxime est déjà compromis

Maxime et Salomé ont commencé leur stage dans "Ici tout commence". Malheureusement, Sylvie va tout faire pour les dissuader de rester et il semble bien qu'elle ait trouvé une solution... (Attention SPOILERS)

Ici tout commence : Salomé en plein doute

Dans Ici tout commence, Salomé (Aurélie Pons) compte bien renouer avec sa mère et la tirer des griffes de son beau-père François. Pour cela, la jeune femme a intégré leur hôtel avec Maxime (Clément Rémiens), dans le but d'effectuer un stage d'été. Cette idée ne plaît absolument pas à Sylvie (Elise Tielrooy) qui ne voit pas cela d'un bon œil. Elle craint la réaction de François (Serge Hazanavicius) s'il apprend que Salomé est sa fille.

Malgré cela, ce dernier est plutôt enthousiaste à l'idée d'avoir deux nouveaux stagiaires. Cependant, le jour même, il est pris d'une violente crise cardiaque. Ce terrible événement est venu perturber Salomé, qui ne sait plus si c'est une bonne idée de continuer ce stage. En effet, sa mère traverse une période difficile et elle ne veut pas lui infliger sa présence.

François est de retour

François est sur pied dès le lendemain. Il est très vite de retour à l'hôtel et se repose. Sylvie en profite pour retrouver Maxime et Salomé en cuisine. Elle les supplie de s'en aller. Mais les deux apprentis insistent et expliquent qu'ils sont là pour son bien. Alors Sylvie, essaie une autre méthode : elle demande à François de fermer l'établissement, afin qu'il puisse se ménager.

Ce dernier accepte et Sylvie s'empresse d'annoncer la nouvelle en cuisine. Maxime et Salomé sont sous le choc, ils n'ont pas d'autre stage. Ensemble, ils vont tenter de trouver une solution. Ils parlent de leur problème à Mehdi (Marvin Pellegrino) et Hortense (Catherine Davydzenka), qui acceptent de les rejoindre à l'hôtel. Ainsi, ils vont tout faire pour convaincre le chef cuisinier, qui est également le frère de François, de proposer une nouvelle carte.

Ici tout commence ©TF1 Production

La stratégie de Sylvie

Sylvie adopte donc le discours de François et explique au chef que le restaurant n'est pas rentable. Cependant, il n'y croit pas une seule seconde et compte bien donner une deuxième chance à l'établissement, surtout avec ses quatre nouvelles recrues. François accepte le deal et valide les nouveaux plats. Sylvie est désemparée, et ne sait plus quoi faire pour mettre Salomé et Maxime à la porte.

Alors, elle va inventer une histoire de vol. La gérante va simuler la perte d'une broche à laquelle elle tient énormément. Immédiatement, Sylvie va accuser les jeunes stagiaires qui sont venus dans sa chambre apporter des plats à François. Elle procède donc à une fouille et retrouve sa broche dans le sac de Salomé. Devant tout le monde elle l'humilie et la vire de son établissement.

À suivre dans les prochains épisodes de Ici tout commence diffusés tous les soirs sur TF1 à 18h30.