Ici tout commence : l'été s'annonce mouvementé pour Salomé et sa famille

Cette semaine commencera une toute nouvelle intrigue estivale dans "Ici tout commence", qui mettra en avant Salomé et sa famille. L'été ne sera pas de tout repos... [Attention SPOILERS]

Ici tout commence : la famille Rigaut

L'été arrive dans le feuilleton quotidien Ici tout commence sur TF1. La toute première intrigue estivale débutera cette semaine. Salomé (Aurélie Pons) et sa famille vont être mis à rude épreuve. Depuis que la jeune femme a retrouvé sa famille, des liens assez forts se sont tissés entre elle et Laetitia (Florence Coste) sa demi-sœur, et Kelly (Axelle Dodier) sa nièce.

Salomé a également rencontré sa mère, Sylvie (Elise Tielrooy), il y a peu. Hélas, l'apprentie cuisinière n'a pas vraiment de nouvelles. Il faut dire que sa mère ne semble pas être en très bonne posture, car son mari François (Serge Hazanavicius), ne cautionne pas le fait qu'elle ait retrouvée sa fille.

Ici tout commence ©TF1 Production

Néanmoins, Sylvie fera son retour dans la série mercredi 14 juillet. Cette dernière ne sera pas seule, puisqu'elle sera accompagnée de François qui se montrera toujours aussi autoritaire et possessif. Cet homme semble avoir tous les traits d'un pervers narcissique. Une chose est sûre, la situation ne lui plaira pas et la famille Rigaut devra faire face à la tempête.

Kelly va chercher une solution

Kelly et Laetitia ont récemment été virées de l'institut. Leur préavis se termine bientôt, elles doivent donc se dépêcher de trouver un nouvel emploi. Pour cela, Kelly a une idée et compte bien régler ce problème. Ainsi, elle va demander de l'aide à sa grand-mère, qui est malheureusement sous emprise. La jeune fille ne va pas être au bout de ses peines.

En effet, Sylvie va très vite lui faire comprendre qu'elle ne peut rien pour elle à cause de son mari, François. Il est vrai que Kelly a assisté à une dispute et a compris que sa grand-mère était soumise à son mari. Elle décide donc d'en parler à Salomé. Cette dernière a une idée, et propose à Maxime (Clément Rémiens) d'effectuer leur stage d’été dans l’hôtel de charme des Rigaut. Ainsi, ils vont tout faire pour sortir Sylvie des griffes de François.

Cette nouvelle ne fera absolument pas plaisir à la mère de Salomé, qui va tout faire pour que François ne découvre pas la vérité. Malheureusement, selon les synopsis dévoilés par TF1, il est fort probable que ce dernier soit suspicieux au point de s'en prendre violemment au jeune couple.

Maxime et Salomé

Cette toute nouvelle intrigue estivale va bousculer la vie et le quotidien de Maxime et Salomé. Il se pourrait que les prochains événements viennent perturber leur tranquillité et provoquent quelques turbulences. Ensemble, ils vont faire une découverte choquante qui viendra affecter leur couple. Cela conduira Salomé à ne plus adresser la parole à son petit-ami.

Le couple phare de la série pourrait donc être en danger. Clément Rémiens, l'interprète de Maxime le confirme dans une interview pour Télé Star :