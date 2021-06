Ici tout commence : Lisandro se retrouve à l'hôpital

Lisandro et Anaïs sont très amoureux dans "Ici tout commence", mais leur couple est mis à mal. Enzo, très jaloux, ne supporte pas leur relation. Serait-il prêt à s'en prendre directement à Lisandro ? (Attention SPOILERS)

Ici tout commence : Anaïs et Lisandro vont-ils être virés ?

Anaïs (Julie Sassoust) est tombée folle amoureuse de son professeur de salle Lisandro (Augustin Galiana) dans Ici tout commence. Ils ont donc entamé une relation en cachette. Malheureusement, la nouvelle est arrivée aux oreilles de Enzo (Aziz Diabate) le petit copain de Anaïs. Rongé par la jalousie, il a fait remonter cette information au directeur de l'établissement, qui ne tolère pas ce genre de relation entre un professeur et une élève.

Néanmoins, ce dernier finit par se montrer compréhensif et décide de ne pas les virer de l'école. En effet, le chef Teyssier (Benjamin Baroche) a lui-même déjà éprouvé une attirance pour l'une de ses élèves, Marta.

De plus, la jeune femme, qui est amie avec Anaïs, lui fait du chantage. Elle menace de dévoiler tout ça au reste de l'équipe pédagogique. Ainsi, le directeur décide de garder Anaïs et Lisandro. Cette décision met Enzo dans tous ses états et il ne se gêne pas pour le faire savoir.

Lisandro victime d'une tentative de meurtre ?

Lisandro a du mal à gérer la pression. En effet, la direction ainsi que les rumeurs dans l'école vont finir par avoir raison de son couple avec Anaïs. Il finit par prendre les devants et annonce à la jeune femme qu'il préfère mettre un terme à leur histoire.

Anaïs est complétement dévastée, elle ne comprend pas le choix de Lisandro. Heureusement, elle peut compter sur le soutien de ses amis. Enzo quant à lui, se réjouit de cette nouvelle. Il jubile à l'idée de savoir que leur couple n'a pas duré longtemps. Cependant, il ne compte pas en rester là. Il est prêt à tout pour se venger.

Au cours d'une dégustation du nouveau dessert aux amandes du chef Teyssier, Lisandro se met à tousser et s'écroule. Les bons réflexes de Anaïs ont sauvé le professeur de salle qui a fait un choc anaphylactique violent. Lisandro est très allergique aux noix. Qui a bien pu en mettre dans la préparation ? L'étau se resserre autour de Enzo dans les prochains épisodes. A-t-il osé empoisonner son professeur pour se venger de sa relation avec sa petite copine ?

Le feuilleton Ici tout commence est diffusé tous les soirs sur TF1 à 18h30.