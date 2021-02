Ici tout commence : Lisandro serait-il victime d'une machination ?

Élodie, la jeune malvoyante, est au centre d'une nouvelle intrigue dans le feuilleton quotidien "Ici tout commence" sur TF1. La jeune fille accuse Lisandro, son professeur, de l'avoir violemment agressé. En réalité, il semblerait qu'il soit victime d'un coup monté... ATTENTION SPOILERS

Lisandro accusé d'agression dans Ici tout commence

La série quotidienne Ici tout commence sur TF1, illustre le quotidien de jeunes apprentis cuisiniers au sein de l'institut Auguste Armand. Leurs vies sont rythmées par les cours de cuisine, leurs relations amicales, sentimentales et aussi familiales. Ces dernières semaines, le personnage d'Élodie (Sarah-Cheyenne Santoni) est mis en avant dans une intrigue dramatique. Effectivement, la jeune fille accuse son professeur, Lisandro (Augustin Galiana) d'avoir levé la main sur elle.

Depuis que son petit ami, Louis (Fabian Wolfrom), est interné à Nîmes, la jeune fille semble s'affirmer de plus en plus. Élodie s'est disputée avec Lisandro et elle lui tient tête lors d'une confrontation. En effet, elle accuse son professeur de discrimination, car elle est malvoyante. Les faits ne s'arrêtent pas là, car plus tard, la jeune fille va surgir dans le bureau d'Antoine (Frédéric Diefenthal) avec le visage en sang, accusant Lisandro de l'avoir frappée. Ce dernier rejette en bloc cette déclaration et ne comprend pas toutes ces accusations.

Élodie (Sarah-Cheyenne Santoni) Ici tout commence © TF1 Production

Le sort s'acharne pour le professeur

Les camarades d'Élodie sont complètement chamboulés par cette terrible nouvelle et décident de soutenir leur amie. De ce fait, les étudiants refusent d'aller en classe et réclament le renvoi de Lisandro. Heureusement, le professeur peut compter sur le soutien de Maxime (Clément Rémiens) et de ses collègues de travail.

Néanmoins, il lui faut un alibi pour pouvoir se justifier face à ces accusations. Il se trouve qu'au moment de l'agression, Lisandro était auprès de Rose (Vanessa Demouy) dans la serre. Dès lors, un terrible dilemme s'offre à lui, car ce genre de révélation pourrait briser le couple de Rose et Antoine. Pour ne rien arranger, l'ex-femme de Lisandro, Gaëlle (Julie Dommanget), menace de ne plus lui accorder la garde de son fils.

Ici tout commence © TF1 Production

Lisandro victime d'un coup monté ?

(ATTENTION SPOILER) Les fidèles d'Ici tout commence vont finir par découvrir les motivations de la jeune Élodie. En effet, cette dernière ne relâche pas la pression et attend avec impatience le licenciement de son professeur. Il semblerait que l'élève malvoyante soit de mèche avec Gaëlle, afin de piéger Lisandro. Ainsi, les deux femmes s'allient pour nuire à la réputation de celui-ci dans le but de lui faire perdre son travail et sa crédibilité.

De plus, il s'avère qu'en cas de renvoi de l'institut, le professeur retournera en prison et ne pourra plus voir son fils. Cette machination mise en place par son ex-femme, pourrait dévaster entièrement la vie de Lisandro. Antoine, quant à lui, s'approche dangereusement du secret de Rose et pourrait très vite découvrir le rapprochement de sa compagne avec Lisandro...

Les aventures quotidiennes des personnages d'Ici tout commence sont diffusées sur TF1 tous les soirs à 18h30.