Ici tout commence : Louis est de retour et prêt à tout pour arriver à ses fins

Après avoir fait un séjour en hôpital psychiatrique suite à une tentative de suicide, Louis est de retour à l'institut dans "Ici tout commence". Évidemment le jeune homme a déjà un plan en tête et compte bien arriver à ses fins, quitte à s'allier avec le chef Teyssier. (Attention SPOILERS)

Ici tout commence : Louis est très rancunier

Louis (Fabian Wolfrom) a été absent quelques mois dans la série Ici tout commence. En effet, ce dernier a été placé en hôpital psychiatrique suite à une tentative de suicide, qu'il a faite au sein de l'institut Auguste Armand. Le jeune homme a menacé de se jeter du toit de l'école et cela devant tous ses camarades. À cette période, Louis était suspecté d'être à l'origine de l'explosion qui avait secoué l'établissement. Tout le monde l'a accusé et le jeune apprenti n'a pas supporté toute cette pression.

Il faut dire que dans Ici tout commence, il est très peu apprécié. Louis, fils d'Auguste Armand, est vicieux et méchant. Il l'a montré plus d'une fois, notamment envers Salomé (Aurélie Pons) et Maxime (Clément Rémiens). La jeune femme l'a quitté pour se mettre en couple avec Maxime, et Louis a mal digéré cette nouvelle. Très rancunier, il n'a pas hésité à leur pourrir la vie : chantage, menaces, insultes... Il en veut également à sa mère, la cheffe Guinot (Catherine Marchal). Louis ne comprend pas comment elle a pu douter de lui et le placer dans un centre médical.

De retour à l'institut

(ATTENTION SPOILERS)

Louis semble maintenant plus apaisé. Il est temps pour lui de retourner sur les bancs de l'école. Ce séjour en hôpital psychiatrique lui a permis de faire le point sur sa vie. Le jeune homme est impatient de revenir. Sa mère lui rend visite régulièrement pour préparer son départ, et ce n'est pas la seule... Quelqu'un d'autre est présent pour le jeune homme. En effet, le chef Teyssier (Benjamin Baroche) retrouve Louis dans sa chambre d'hôpital pour discuter avec lui. Que manigancent les deux hommes ?

Ainsi, Louis change de comportement auprès de sa mère et devient mielleux. Il souhaite réintégrer l'école au plus vite. Une fois sur place, le jeune homme retrouve sa copine Elodie (Sarah-Cheyenne Santoni). Elle est invitée le soir même à fêter le retour de son amoureux chez la cheffe Guinot. Louis est comme un poisson dans l'eau. Il en profite même pour aller voir Salomé et Maxime et faire la paix avec eux. Mais ils ne sont pas dupes, et se méfient du jeune homme !

Ici tout commence © TF1 Production

Louis passe à l'offensive dans Ici tout commence

Louis a trouvé un allié de taille : le chef Teyssier. Le chef pâtissier de l'institut est également un personnage redoutable. Méprisant, manipulateur, calculateur, il sait comment faire pour arriver à ses fins. En s'alliant avec Louis qui est jeune et qui a soif de vengeance, il sait qu'il pourra atteindre son objectif. Les deux se sont bien trouvés puisqu'ils partagent les mêmes ambitions. Louis compte bien se venger de sa mère, ce qui n'est pas pour déplaire à Teyssier.

En effet, les deux hommes ont prévu un réel coup d'état. Les visites du chef à l'hôpital avaient un but précis. Le soir même, Louis annonce à sa mère qu'il compte l'évincer de son poste. Le jeune homme lui ordonne de démissionner de l'institut et de laisser la direction de l'établissement à Teyssier. Comment va réagir la cheffe Guinot ? Va-t-elle céder au chantage de son fils ?

Le feuilleton Ici tout commence est diffusé tous les soirs sur TF1 à 18h30.