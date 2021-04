Ici tout commence : Maxime et Salomé sur le point de découvrir la machination de Teyssier

Teyssier a réussi à devenir co-directeur dans "Ici tout commence". Il exécute immédiatement le plan mis en place avec Louis et décide de virer Salomé et Maxime. Cependant, tout ne se passe pas comme prévu et les élèves se rebellent. Il se pourrait bien qu'il y ait une faille dans son projet...

Ici tout commence : Teyssier est arrivé à ses fins !

Le pacte conclu avec Louis (Fabian Wolfrom) a permis au chef Teyssier (Benjamin Baroche) d'accéder à la place de directeur dans Ici tout commence. En effet, La cheffe Guinot (Catherine Marchal) a cédé à la pression et a fini par l'accepter à ses côtés. Cependant, cette nouvelle n'est pas vue d'un bon œil par l'équipe pédagogique. Tout le monde connaît les travers de Teyssier, Antoine Myriel (Frédéric Diefenthal) et Clotilde Armand (Elsa Lunghini) sont très inquiets. Du côté des élèves, c'est la révolte !

Personne ne souhaite voir le chef tenir les rênes de l'établissement. De plus, comme une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule, Teyssier annonce à Salomé et Maxime qu'ils sont virés. La raison ? C'est simple, Louis a réussi à remettre la main sur un très vieux règlement où il est inscrit que tout élève ayant deux notes en dessous de la moyenne doit quitter l'établissement. Teyssier exécute donc la volonté de Louis, qui voit avec un certain sadisme ces deux ennemis virés de l'école.

Les deux élèves peuvent compter sur le soutien de leurs camarades

Une mauvaise ambiance s'installe à l'institut Auguste Armand. Les élèves ne supportent pas de voir partir leurs camarades injustement. Enzo (Azize Diabate) décide de lancer une pétition contre le chef Teyssier. Lors d'un de ses discours, les élèves, un à un, se lèvent et contestent la décision du nouveau directeur. Salomé et Maxime sont donc extrêmement soutenus, cependant leur sentence reste la même. Ils doivent assembler leurs affaires et quitter l'établissement.

Théo (Khaled Alouach), le fils de Teyssier, a surpris une conversation de son père. Il est persuadé que Louis est derrière cette histoire. Le jeune homme ne supporte pas cette injustice et décide d'aider ses deux camarades. Ensemble, ils vont tenter de trouver pourquoi le chef Teyssier a fait une alliance avec le fils Armand. Tous les trois, s'infiltrent dans le bureau de Teyssier et s'emparent de sa pochette. À l'intérieur, il trouve un carnet. Salomé reconnaît immédiatement les croquis de Louis. L'une des pages comporte la signature d'Auguste Armand, que le jeune homme a tenté d'imiter.

Le plan de Teyssier tombe à l'eau

Les élèves s'emparent de cette preuve et vont directement le montrer à Antoine Myriel et Rose. Stupéfaits, ils comprennent enfin toute la machination du chef et de Louis. Ils sont donc obligés de convoquer la cheffe Guinot pour leur faire part de cette découverte et la confronter à la vérité. Effectivement, le testament a été falsifié. La signature a été rajoutée par Louis afin que l'héritage lui revienne. Il a conclu un pacte avec Teyssier et sa mère.

En nommant Teyssier co-directeur de l'institut, Louis a demandé au chef de virer Salomé et Maxime en contre partie. Il souffre trop de voir son ex-copine nager dans le bonheur avec son nouveau compagnon. La vengeance est la seule chose qui l'anime. Peu importe que Teyssier soit directeur, ce qui compte pour lui, c'est de voir ses deux ennemis disparaître.

Cette terrible découverte risque la mise à pied des deux chefs, ainsi que le départ de Louis. Teyssier, Guinot, et Louis vont-ils être radiés de l'établissement ou vont-ils réussir à trouver un arrangement ?

Le feuilleton Ici tout commence est diffusé tous les soirs sur TF1 à 18h30.