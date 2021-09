Ici tout commence : Maxime va finir par tromper Salomé

Dans "Ici tout commence" sur TF1, Maxime va céder à la tentation et tromper Salomé avec Ambre. Un gros changement pour le comédien Clément Rémiens qui est prêt à faire évoluer son personnage. Le couple emblématique de la série va être mis à rude épreuve...

Ici tout commence : Et si Maxime craquait pour Ambre ?

Maxime (Clément Rémiens) et Salomé (Aurélie Pons) forment le couple phare du feuilleton Ici tout commence sur TF1. Cependant, depuis quelque temps déjà, Ambre (Claire Romain) se rapproche dangereusement du jeune homme. En effet, la jeune apprentie de première année se montre rebelle et le chef Teyssier qui n'apprécie guère son comportement, l'a obligée à se mettre en binôme avec Maxime pour le premier trimestre. Les deux élèves sont donc voués à passer beaucoup de temps ensemble.

Ambre est en couple libre avec Solal (Benjamin Douba), ils sont polyamoureux. Elle ne cache pas son attirance pour Maxime, qu'elle trouve très mignon. La jeune femme se montre très avenante et tactile lors des cours de cuisine, ce qui dérange fortement Salomé. Cette dernière est jalouse et cela agace énormément Maxime.

Clément Rémiens, l'interprète du jeune homme, a confié à Allociné que son personnage va finir par tromper Salomé :

Une espèce de triangle amoureux va naître avec Ambre. Et Maxime va tromper Salomé. On va voir pendant quelque temps un Maxime un peu plus caractériel. Et ensuite, il faudra le tenir, c’est ce sur quoi je travaille, car tout ça a déjà été tourné. Il va falloir se battre pour qu’il soit plus intense et plus physique sur la durée.

Maxime va évoluer

À l'occasion du festival Série Mania à Lille, l'interprète Clément Rémiens accompagné de ses camarades de jeu dans Ici tout commence, nous a livrés quelques infos sur l'avenir de son personnage qu'il souhaite voir changer :

J'ai envie de le faire évoluer et ça me tient à cœur, car ça fait quatre ans que j'interprète Maxime. Il faut montrer ses côtés sombres afin de ne pas être toujours vu comme "le gendre idéal". On le connaît depuis longtemps et on l'excusera quoi qu'il fasse. Donc c'est prévu de salir ce personnage. Et on pourrait faire plus ! Il y a encore plus de complexité à aller chercher et c'est mon combat.

Maxime (Clément Rémiens) - Ici tout commence ©TF1 Production

Depuis peu, Maxime semble être un peu plus dur avec Salomé, il lui parle sèchement et a du mal à accepter son comportement vis à vis d'Ambre qu'elle voit comme une menace. Cette nouvelle intrigue est l'occasion pour l'interprète de Maxime d'affirmer le caractère de son personnage et de montrer son côté sombre.

Le comédien Clément Rémiens a également évoqué son envie d'être plus présent dans le feuilleton Demain nous appartient, où il a fait ses débuts avant que naisse le spin-off Ici tout commence. Ainsi, il souhaiterait développer son personnage dans un jeu familiale aux côtés d'Ingrid Chauvin qui incarne Chloé, sa mère, et de sa sœur Judith (Alice Varela), tout en continuant son rôle dans un univers scolaire et professionnel à l'institut Auguste Armand.