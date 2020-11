Ici tout commence : pas d'épisode ce jeudi 12 novembre sur TF1 !

La série dérivée de "Demain nous appartient", "Ici tout commence" a débuté la semaine dernière avec un beau casting français et des intrigues palpitantes. En raison du discours du premier ministre, pas de diffusion jeudi 12 novembre sur TF1 mais deux épisodes à regarder le 13 dès 18h05 !

Ici tout commence : vers le chemin de l’excellence

L’Institut Auguste Armand - qui n’est pas sans rappeler l’institut Paul Bocuse de Lyon - accueille les futurs étudiants - et les spectateurs - avec un casting cinq étoiles dans la nouvelle série de TF1 : Ici tout commence avec Francis Huster (Le Maître du Zodiaque), Agustin Galiana (Clem), Catherine Marchal (On va s'aimer un peu, beaucoup…).

Par ailleurs, on retrouve le jeune Clément Rémiens ainsi qu'Elsa Lunghini, Vanessa Demouy et Frédéric Diefenthal : ces quatre derniers faisant le lien avec la série d’origine : Demain nous appartient.

Le casting presque au complet de Ici tout commence (TF1)

En effet, la série mère qui compte déjà 795 épisodes a produit son premier dérivé avec comme trame principale au scénario : la vie qu’on choisit et surtout celle pour laquelle on choisit de se battre.

A la réalisation, on retrouve Christophe Barraud à qui l’ont doit déjà quelques séries dont Lebowitz contre Lebowitz (France 2) ou encore Avocats et Associés (France 2) et qui place la caméra dans la belle région française de la Camargue. C’est le Château de Calvières, à Saint-Laurent d’Aigouze dans le Gard qui a servi de décor.

Donner le meilleur d'eux-mêmes

De l’art de la table aux cours culinaires, tout se met en place pour accompagner et former cette nouvelle promotion de 26 futurs talents de la gastronomie française. Ici tout commence est une série qui surfe sur la tendance des 15 dernières années portées par des émissions phares de TF1 (MasterChef) à M6 (Top Chef ou Le meilleur pâtissier). Elle s’inscrit même dans le présent vu que le concours que les étudiants doivent passer correspond à la date de la diffusion du 1er épisode de la série : le 2 novembre 2020 !

Auguste Armand - Francis Huster qui s’est peut-être inspiré de Philippe Etchebest - le dit : certains abandonneront. Mais pour les plus forts d’entre eux, ils seront formés à donner le meilleur d’eux-mêmes, à l’excellence qui se cache dans les moindres détails. La série donne l’occasion d’aborder de nombreuses thématiques : harcèlement, suicide, homosexualité, vocation, jalousie, etc. ; des sujets qui sont déjà au cœur des intrigues dès les premiers épisodes.

Francis Huster accompagne Aurélie Pons (TF1)

Professeurs et élèves interagissent, et l'institut Auguste Armand devient le lieu où s’assument et se côtoient diversité des genres, culturelle et sociale.

Ici tout commence : diffusion du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1.

Pas de diffusion le jeudi 12 novembre 2020 en raison du discours du premier ministre. Mais vendredi 13 novembre, deux épisodes seront diffusés dès 18h05.