Ici tout commence : pourquoi Eliott déteste autant la période de Noël ?

Dans les derniers épisodes de "Ici tout commence", Eliott est au plus mal. Le jeune homme ne supporte pas les fêtes de Noël. Mais pourquoi tant de haine envers cette période féerique ? D'où viennent toutes les angoisses du jeune homme. (Attention SPOILERS)

Ici tout commence : Les accès de colère d'Eliott

Eliott est un personnage phare d'Ici tout commence, lumineux et tout le temps positif, le jeune homme ne cesse d'être optimiste et de croire en l'amour et à l'amitié, mais ces derniers temps, rien ne va plus. Eliott, incarné par Nicolas Anselmo, est froid, se vexe facilement et ne fait aucun effort pour améliorer l'ambiance dans la colocation. Il ne s'en cache pas : il déteste la période de Noël ! Mais pourquoi tant de haine pour les fêtes de fin d'année ? Personne ne comprend son dégoût pour les guirlandes de Noël et les sapins. Le jeune homme, n'arrive pas à se raisonner, les décorations et cette ambiance l'angoisse trop.

Ici tout commence ©TF1 Production

Jasmine, sa coloc' a décoré tout l'intérieur de leur appartement et elle n'y est pas allée de main morte. La jeune femme a mis le paquet sur les lumières et les accessoires. Eliott ne peut s'empêcher de piquer une crise et dès que cette dernière est absente, il s'empresse de tout retirer et de jeter le tout à la poubelle. Greg et Jasmine sont choqués et ne comprennent vraiment son comportement. Le petit copain de ce dernier va même commencer à remettre en question son couple. Comme le dévoile un extrait My TF1, des vieux souvenirs viennent le hanter. On voit le jeune homme hurler "Laissez moi rentrer ! Vous ne pouvez pas me faire ça...".

Quel est le traumatisme d'Eliott ?

Le jeune apprenti cuisinier semble avoir vécu des moments durs à cette période de l'année, mais il ne souhaite pas partager ses souffrances, même avec sa meilleure amie Hortense, à tel point que cela va venir semer la discorde entre eux. Un autre extrait dévoilé par la chaîne il y a peu, montre une dispute entre le jeune homme et sa meilleure amie. On ne sait pas grand chose sur la vie d'Eliott, mais son passé familial ne va pas tarder à être exploré...

Eliott est un personnage non-binaire et pansexuel, cette révélation n'a sans doute pas plu à ses parents. Lui qui s'assume sans problème, ne semble pas avoir de bons rapports avec ses parents. On peut donc facilement imaginer que ces derniers l'aient mis à la porte le soir de Noël. Une situation difficile pour le jeune homme qui ne cesse d'être replongé dans ses douloureux souvenirs durant cette période.

À suivre dans les prochains épisodes de Ici tout commence diffusés tous les soirs sur TF1 à 18h30.