Ici tout commence : quel avenir pour Mehdi ?

L'état de Mehdi se détériore de jour en jour dans "Ici tout commence". Atteint d'une leucémie, c'est difficile pour lui de suivre les cours. Il se pourrait bien que le chef Teyssier lui demande de quitter l'établissement. (Attention SPOILERS)

Ici tout commence : L'état de Mehdi se détériore

Mehdi (Marvin Pellegrino) est apprenti cuisinier à l'institut Auguste Armand dans Ici tout commence. Il est atteint depuis quelque temps d'une terrible leucémie qui l'affaiblit de plus en plus. Très déterminé, il souhaite à tout prix rester dans cet établissement pour poursuivre ce qui le fait encore tenir : la cuisine. Actuellement en couple avec Hortense (Catherine Davydzenka), il peut compter sur le soutien de cette dernière.

Malheureusement, son état se détériore de jour en jour. Dernièrement, plusieurs hématomes sont apparus sur son corps. De plus, un incident est arrivé en cuisine. Juste avant le service, Mehdi est pris d'une terrible douleur dans le bras. Il lâche sa spatule qui tombe dans le robot mélangeur et le casse. Il faut alors tout changer à la dernière minute et revoir le dessert du jour à la carte du Double A. Le chef Teyssier (Benjamin Baroche), qui est directeur de l'établissement, ne souhaite plus voir Mehdi participer au cours, cela peut être dangereux pour lui, comme pour ses camarades.

Ici tout commence © TF1 Production

(Attention SPOILERS)

La mère de Mehdi s'en mêle

Dès lors, sa mère, Lina (Évelyne El Garby-Klaï), s'est rendue immédiatement à l'institut. Elle ne supporte pas d'être séparée de son fils, surtout dans cette période très difficile. Elle souhaite profiter de ses dernières semaines avec lui. Elle va tout faire pour qu'il rentre à la maison. Le jeune homme refuse catégoriquement. Mehdi ne tolère pas son insistance, et préfère se vider la tête. Heureusement, il peut compter sur Hortense, qui est toujours prête à lui organiser des surprises des plus originales.

Cette fois-ci, pour lui changer les idées, elle l'emmène faire de l'équitation ! Pas du tout à l'aise, ni confiant, Mehdi finit par se prendre au jeu et surpasse sa peur. Tous les deux s'en vont au galop parcourir les plages. Cette expérience est riche en émotions et Mehdi se sent vivant. Sa mère, quant à elle, et très remontée contre Hortense. Elle trouve que ce genre d'escapade fait prendre des risques inconsidérés à Mehdi.

Mehdi va devoir quitter l'établissement

Teyssier de son côté, ne démord pas : Mehdi doit quitter l'établissement. Il le convoque avec sa mère, et explique que le jeune homme va devoir plier bagage. Il ne peut plus assister au cours, c'est trop risqué. Évidemment, Lina est de son côté et se réjouit d'avance de voir son fils revenir à la maison. Teyssier propose à Mehdi de suivre les cours de cuisine par correspondance. Le jeune homme ne comprend pas et s'énerve.

Mehdi décide alors de riposter et désobéit en cachette. Il prend son courage à deux mains et filme une vidéo en direct. Il dévoile son état de santé à tous ses camarades, lui qui a toujours été très secret à ce sujet. Il en profite également pour expliquer la décision du chef Teyssier et ses envies personnelles. Ainsi, cette vidéo remonte aux oreilles de toute l'équipe pédagogique qui ne comprend pas le choix du directeur. Mehdi va donc se confronter à ce dernier, il ne lâchera rien. Le chef Teyssier va-t-il enfin faire preuve d'empathie ?

Le feuilleton Ici tout commence est diffusé tous les soirs sur TF1 à 18h30.