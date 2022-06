Ici tout commence : qu'est-ce qui nous attend cet été ?

Que nous réservent les prochains épisodes de "Ici tout commence" pour l'été ? Nouvelles intrigues, nouveaux personnages, nouveaux décors, on fait le point sur tout ce qui nous attend.

Ici tout commence : de nouveaux élèves vont débarquer

Pour le moment dans Ici tout commence, les élèves de l'institut Auguste Armand sont concentrés sur leurs examens de fin d'année. Mais que va-t-il se passer cet été et à la rentrée dans le feuilleton TF1 ? C'est lors du Festival de télévision de Monte-Carlo que la productrice Sarah Farahmand en a dit plus à nos confrères de Télé-Loisirs, notamment à propos des nouveaux personnages.

Avec la création du nouveaux Master, certains en troisième année vont rester et d'autres vont s'en aller. En revanche, de nouveaux visages vont faire leur apparition. À côté de ça, des premières années vont débarquer à l'institut. Solal et Axel vont passer le concours d'entrée, mais vont-ils y arriver ? La productrice en dit plus :

Ce que je peux vous dire sur les personnages de l'année prochaine, c'est qu'on a essayé, pour certains d'entre eux, de les penser en lien avec des personnages qui existent déjà. Dès le début, on imagine déjà les dramas qui vont arriver : si c'est l'ex de machin, si c'est le frère ou la sœur d'un tel… Tout de suite, ça va créer des concurrences, des secrets.

Ici tout commence ©TF1 Production

Des retours et des départs

Toujours selon Télé-Loisirs, Noémie qui est incarnée par Lucia Passaniti et qui est absente pour le moment, devrait faire son grand retour. Elle reviendra dans le cadre du championnat national de pâtisserie qu'on suivra cet été. D'autres personnages devront s'éloigner un peu de l'Institut, comme le confie Zoï Séverin, l'interprète de Jasmine (via Télé-Star). L'apprentie cuisinière profitera de l'été pour faire un stage.

Quant aux rumeurs qui circulent au sujet du départ de Célia (Rebecca Benhamour) qui est absente du nouveau générique, la productrice a préféré mettre les choses au clair pour rassurer les fans. Elle s'explique auprès d'Allociné :

Rébecca sort d’une grosse arche. Elle a une pause derrière effectivement. Elle a été très très présente et il fallait de la place pour les autres.

Il y aura de nouveaux décors

Cet été, l'Institut va encore se métamorphoser. L'année passée, les élèves ont pu évoluer dans le restaurant éphémère qui se trouvait en plein air, dans le parc. Cette fois-ci, la productrice annonce à Télé-Loisirs que le championnat de pâtisserie ne se déroulera pas au château, mais dans un nouveau décor particulièrement esthétique.

On en est très, très, fier. Il est sublime. Les acteurs ont beaucoup souffert en termes de chaleur mais on en reparlera au moment de la diffusion car on a pas mal de petites anecdotes et secrets de tournage qui sont à la limite du bêtisier.

D'autres changements sont également attendus, mais cela arrivera bien après l'été. La production laisse le temps aux téléspectateurs de s'habituer aux nouveaux personnages qui vont arriver, avant d'introduire d'autres décors.

À suivre dans les prochains épisodes d'Ici tout commence, diffusés tous les soirs sur TF1 à 18h30