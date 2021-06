Ici tout commence : qui est Julie Sassoust, l'interprète d'Anaïs

On vous dit tout sur le parcours de Julie Sassoust, alias Anaïs Grimbert dans le feuilleton quotidien "Ici tout commence". De "Plus belle la vie" à "Ici tout commence", la comédienne hyper active pratique également plusieurs sports et ne se refuse aucune discipline.

Julie Sassoust au plein cœur de l'intrigue Julie Sassoust a déjà joué dans une autre série célèbre avant d'être présente dans le feuilleton quotidien Ici tout commence. En effet, son visage vous dit peut-être quelque chose puisque la jeune femme était présente dans la série Plus belle la vie sur France 3. Elle a donc interprété le personnage d'Olga qui faisait partie d'un groupe de pickpockets et était obligée de se prostituer pour Stan (Cyril Durel). Désormais, elle incarne Anaïs dans la série quotidienne diffusée sur TF1 Ici tout commence. Élève modèle, perfectionniste, la jeune femme est prête à tout pour réussir. Elle est très appliquée dans son travail, surtout en ce qui concerne son implication au sein de l'institut Auguste Armand. Son personnage dans la série est en couple avec Enzo, incarné par Aziz Diabaté. Récemment, la jeune apprentie cuisinière a été infidèle. Elle est tombée sous le charme de son professeur de salle Lisandro (Augustin Galiana). Ensemble, ils vont se battre pour pouvoir vivre leur idylle. Une femme hyperactive Julie Sassoust a obtenu un BTS en communication avant de rejoindre le Cours Florent en 2014. Ainsi, elle a effectué un stage en cinéma, puis elle s'est finalement tournée vers le théâtre avec les pièces de Georges Feydeau. Julie Sassoust ne recule devant rien et a déjà pratiqué plusieurs disciplines. En effet, la jeune femme s'est essayée à différents sports comme la danse, l'équitation, le pôle-dance, les claquettes ou même le tennis de table. Julie Sassoust ©PHOTOTÉLÉ Hyperactive et très curieuse, la comédienne participe à plusieurs projets. On la retrouve notamment dans le clip Nowhere to stay de Cold Canyon. Côté cœur, la jeune femme a eu une relation avec le comédien Victor Hanna. Ensemble, ils partageaient régulièrement sur les réseaux sociaux des photos de leur couple. Cependant, depuis un certain temps, ils ne postent plus de contenu ensemble. Retrouvez Julie Sassoust tous les soirs dans la peau de Anaïs sur TF1 dans Ici tout commence.