Ici tout commence : Rebecca Benhamour (Célia) fait ses adieux à la série

Dans "Ici tout commence", la belle Célia a quitté l'institut pour se rendre à Paris. Seulement quelques jours après son départ, l'interprète de cette dernière, Rebecca Benhamour, a décidé de prendre la parole et confirme qu'elle quitte la série.

Ici tout commence : bye bye Célia

Présente depuis le début de la série Ici tout commence en novembre 2020, Célia Gaissac, incarnée par Rebecca Benhamour, a décidé de prendre le large. En effet, depuis plusieurs semaines, la jeune femme exprime son envie de quitter l'institut et de partir vivre à Paris avec son copain, Théo. Malheureusement pour elle, tout ne s'est pas passé comme prévu et celui qu'elle aime n'a pas voulu quitter ses fonctions de chef au Double A, et passer à côté des belles occasions qui se présentent à lui. La belle brune, ne supportant plus de rester aux marais salants, a décidé de faire ses valises seule, direction la capitale.

Ici tout commence ©TF1 Production

Depuis un mois, quelques rumeurs ont vu le jour, concernant le départ de la comédienne. Nos confrères d'Allociné, ont pu interroger la productrice de la série à ce sujet. Sarah Farahmand explique donc que Rebecca Benhamour, qui incarne Célia, a été très présente dans la dernière arche, c'est pour cela qu'elle a droit à une grosse pause par la suite et laisse ainsi de la place aux autres personnages. Cependant, si on croit les paroles de la comédienne, cette pause pourrait s'avérer très longue.

Une page se tourne

La jeune comédienne de 25 ans ne figure pas dans le nouveau générique de la série, ce qui prouve que son personnage sera peu présent, voire absent. Rebecca Benhamour a donc décidé de prendre la parole sur le compte Instagram d'Ici tout commence, pour mettre les choses au clair. Elle s'est prêtée au jeu lors d'une session de questions-réponses et a ainsi pu répondre aux nombreuses interrogations des fans du feuilleton. Lorsqu'un internaute la questionne sur son possible retour dans la série, elle répond :

Pour l'instant, ce n'est pas prévu, il y a d'autres projets qui sont en cours. Mais peut-être que dans un an, trois ans, dix ans, cent ans, je reviendrai.

Pas de retour imminent pour la jeune femme qui souhaite se concentrer sur d'autres projets. Elle met donc fin aux espoirs des téléspectateurs qui pensaient la retrouver dans une nouvelle intrigue à la rentrée. Sa dernière apparition dans la série était lundi 25 juillet, lorsque Célia appelle Théo, depuis Paris. Évidemment, la comédienne a souhaité remercier les nombreux fans qui suivent le programme :