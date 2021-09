Ici tout commence : replay de la semaine en avance (Ep 230 à 234)

CinéSéries revient sur les événements marquants qui se sont déroulés cette semaine dans le feuilleton quotidien "Ici tout commence". Alors, tromperies, disputes, amour, challenge vous saurez absolument tout ce qu'il se passe à l'institut Auguste Armand. (Attention l'article contient des spoilers sur l'épisode de vendredi).

Lionel reste à l'institut et Eliott tente de nouvelles choses

Lionel a pris son courage à deux mains dans Ici tout commence et a avoué à ses petites sœurs qu'il est pyromane. Le jeune homme s'est livré, en larmes, en expliquant que c'était lui à l'origine de l'incendie dans leur appartement il y a quelques années. En passant aux aveux, un poids s'est retiré de ses épaules et ses camarades ont décidé de lui pardonner. Il est important que le jeune apprenti suive tout de même une thérapie afin de soigner ses pulsions. Lionel réintègre donc l'institut.

De son côté, Eliott essaie tant bien que mal de retrouver le goût et l'odorat, mais en vain ... Il désespère de plus en plus. Heureusement, il peut compter sur le soutien de son petit-ami, Greg. Ce dernier tente de stimuler ses sens en lui faisant sentir des épices, les yeux bandés. Tout cela n'est pas efficace. Alors, pour évacuer ses angoisses Eliott se met à danser dans le parc de l'institut. Ses amis lui conseillent de donner des cours de danse, chose qu'Antoine accepte mais pas le chef Teyssier.

Ici tout commence ©TF1 Production

Ambre passe à l'attaque avec Maxime

Cette semaine, Ambre a décidé de passer la vitesse supérieure avec Maxime. En effet, la jeune fille ne peut s'empêcher de le draguer. Salomé est folle de rage de savoir qu'ils vont passer le concours ensemble. De plus, elle apprend par Kelly, qu'Ambre s'est douchée dans la chambre de Maxime. Salomé voit rouge, et décide de donner un mauvais conseil à son copain. Ainsi, Maxime ajoute des épices dans son plat, ce qui ne plaît pas au chef. Il est immédiatement éliminé du concours avec Ambre.

Salomé finit par remporter l'épreuve avec Kelly, mais prise de remords elle refuse le poste. Elle s'excuse auprès de Maxime, mais ne sait pas qu'il va coucher avec Ambre. En effet, lors d'un dîner en extérieur Ambre embrasse le jeune homme et ils passent à l'acte. Salomé finit par l'apprendre en écoutant une discussion entre Solal et Ambre. Folle de rage, elle gifle Maxime.

Ici tout commence ©TF1 Production

Ce dernier est désemparé et confronte Ambre qui avoue avoir fait exprès de laisser fuiter l'info. Maxime lui en veut énormément et lui explique qu'il a aucun sentiment pour elle. Alors, le jour même, elle confronte Salomé en cuisine. Et comme si cela ne suffisait pas, Solal s'en mêle et vient se battre avec Maxime dans l'institut. Ce dernier fait tomber son téléphone dans la bagarre. Il apprend plus tard qu'une photo nue d'Ambre a été envoyée avec son compte sur le WhatsApp de l'institut.

Un nouveau prof de pâtisserie

Zacharie Landiras est le nouveau prof de pâtisserie fraîchement arrivé à l'institut. C'est un ancien élève du chef Teyssier, désormais devenu mondialement connu. Tous les élèves sont impressionnés par sa carrière et son talent. Mehdi qui est fan de pâtisserie, prend ses cours très au sérieux et semble montrer une petite pointe de jalousie face à ce jeune chef pâtissier, chouchou du terrible chef Teyssier. Ses méthodes d'apprentissage et sa façon d'aborder les cours ne lui plaisent pas du tout.

Jasmine serait-elle bipolaire ?

Depuis le début, Jasmine a un comportement bizarre et cela a très vite attiré l'attention de Rose. Deva qui est sa coloc' et binôme en cours, trouve également que la jeune fille a de drôles de réactions. Un jour elle est enthousiaste, puis le lendemain elle est bord du gouffre. Rose se permet donc de lui en parler et la soupçonne même d'avoir des troubles bipolaires. La jeune fille se braque et pense que Deva s'est plaint à la hiérarchie. Jasmine se montre agressive et totalement irrationnelle.

À suivre dans les prochains épisodes de Ici tout commence diffusés tous les soirs sur TF1 à 18h30.