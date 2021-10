Ici tout commence : replay de la semaine en avance (Ep 236 à 240)

CinéSéries revient sur les événements marquants qui se sont déroulés cette semaine dans le feuilleton quotidien "Ici tout commence". Alors, tromperies, disputes, amour, challenge vous saurez absolument tout ce qu'il se passe à l'institut Auguste Armand. (Attention SPOILERS épisode 240 de vendredi)

Ici tout commence : Jasmine avoue sa bipolarité

Depuis le début, Jasmine a un comportement bizarre dans Ici tout commence et cela a très vite attiré l'attention de Rose. Un jour elle est enthousiaste, puis le lendemain elle est bord du gouffre. Rose fait son enquête et missionne Marta pour soutirer des infos à la jeune fille. Cette dernière en a plus qu'assez et décide de parler à Rose. Elle lui avoue enfin qu'elle est bipolaire et qu'elle a décidé d'arrêter son traitement car elle aime ressentir ce genre d'émotions fortes qui la font vibrer. Cela ne rassure pas vraiment Rose...

Le passé de Maxime refait surface

Ambre, fait une tentative de suicide et se retrouve à l'hôpital. Maxime se demande si la jeune fille a pu mettre en scène cet évènement dramatique. Célia, l'amie de ce dernier, va très vite découvrir que tout ceci est monté de toutes pièces. Ambre s'est rapprochée de Maxime pour se venger du passé. Le jeune homme avoue avoir fait du mal à sa sœur Jade en envoyant une photo d'elle nue à ses amis, quand il avait 15 ans. D'après Ambre, Jade aurait mis fin à ses jours à cause de lui.

Maxime est dévasté d'apprendre cela. Heureusement, il peut compter sur Salomé et Célia qui font leur enquête. Il n'existe aucun avis de décès pour Jade Martin. Une grosse dispute éclate entre Solal et Célia. Ne supportant pas le conflit et il lui envoie le numéro de Jade afin qu'elle le transmette à Maxime. Ce dernier va immédiatement l'appeler et lui expliquer la situation. Il lui demande même de la rencontrer. En se levant, les téléspectateurs de Ici tout commence découvrent que Jade se déplace avec une béquille...

Gaetan découvre les photos de charme de Stella

Pendant un cours de sport avec Gaetan, Enzo montre à Lionel les photos de charme d’une certaine Nina Vega. Ils se font très vite remarquer par le prof qui récupère le téléphone. C'est à ce moment-là, que Gaetan reconnaît Stella dans une photo très sexy. Plus tard, il va la confronter et lui promettre de garder le secret. Stella va fermer son compte afin que l'histoire se tasse et qu'Enzo et les autres élèves ne divulguent pas l'info.

Louis et Charlène se donnent à fond !

Le chef Teyssier a imposé un très gros challenge à Louis : revisiter un plat emblématique du chef Auguste Armand (son père). Le jeune homme prend cela très à cœur et se donne corps et âme. Charlène, sa petite copine, est là pour le soutenir, l'aider et lui faire des propositions. Teyssier espère qu'à l'issue de ce challenge Louis va échouer, quitter le double A et (comme si cela ne suffisait pas) qu'il se fasse quitter par Charlène. Le délai étant très court, Louis a beaucoup de pression, et sa mère, la cheffe Guinot, s'inquiète pour lui.

Ici tout commence ©TF1 Production

Mehdi vs le chef Landiras

Zacharie le nouveau chef de pâtisserie, propose à ses élèves de faire une préparation avec pour thème les nuages. Mehdi en a plus que marre, il ne leur enseigne aucune technique. Le jeune apprenti va râler auprès du directeur. Mais l'issue n'est pas celle qu'il espérait, il se retrouve assistant du chef Landiras. Mehdi ne cesse de se plaindre, il va devoir prendre sur lui et sortir de sa zone de confort.

À suivre dans les prochains épisodes de Ici tout commence diffusés tous les soirs sur TF1 à 18h30.