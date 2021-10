Ici tout commence : replay de la semaine en avance (Ep 241 à 245)

CinéSéries revient sur les événements marquants qui se sont déroulés cette semaine dans le feuilleton quotidien "Ici tout commence". Tromperies, disputes, amours, challenges, vous saurez absolument tout ce qu'il se passe à l'institut Auguste Armand (Attention SPOILERS épisode 245 de vendredi).

Ici tout commence : Louis relève le défi

Le chef Teyssier a mis Louis au défi dans Ici tout commence. Il doit revisiter un célèbre plat de son père, Auguste Armand, et le présenter à des grands chefs. Le délai est extrêmement court. Cependant, Louis veut à tout prix relever le défi. Sa mère, la cheffe Guinot, le met en garde et trouve que ses essais ne sont pas bons, rien n'est abouti. De plus, Teyssier essaie de le mettre sur une mauvaise piste. Avec l'aide de Charlène, il va travailler toute la nuit. Ensemble, ils vont sortir un plat qui a tout pour plaire.

Cela agace tellement le chef Teyssier qu'il souhaite annuler totalement la dégustation. Rose refuse et l'événement a finalement lieu comme prévu. C'est une vraie réussite. Louis reçoit une pluie de compliments. Cependant, il ne digère pas le fait que sa mère ne l'ait pas soutenu. Il va même se livrer à ce sujet dans une interview, où il remercie uniquement son père.

Ambre doit racheter sa place à l'institut

Tout a fini par se savoir au sujet de la tentative de suicide organisée par Ambre. La jeune fille doit désormais faire circuler un communiqué pour expliquer son geste et disculper totalement Maxime. Évidemment, ses camarades qui l'ont soutenue se sentent trahis et Ambre reçoit beaucoup d'insultes. Maxime se sent une nouvelle fois coupable. Il va donc faire une vidéo en live sur la page Instagram de l'école. Il explique en détail ce qu'il s'est réellement passé il y a 15 ans.

Comme si cela ne suffisait pas aux yeux de Teyssier, le chef demande à Ambre de réaliser un de ses desserts. La tâche semble très compliquée pour la jeune femme qui n'est qu'en première année. Cependant, elle souhaite relever le défi, mais elle a besoin d'un coup de main. Maxime va l'aider, ce qui a le don d'énerver Salomé.

Marta s'attache à Naël

Rose prend soin du petit Naël depuis le début. Heureusement, elle peut compter sur la jeune apprentie Marta, pour s'occuper de lui. Cette dernière s'est vraiment attachée au bébé. À tel point qu'elle le fait passer en priorité. Marta a complètement lâché Théo en cuisine pour s'occuper du petit. Rose est très reconnaissante envers Marta, mais elle voit bien que la jeune fille est très investie avec le bébé. Malheureusement, l'ASE a appelé et une famille d'accueil a été trouvée pour le petit Naël. Il va donc quitter l'institut. Marta est chamboulée... Elle finit par avouer à Rose qu'elle est, en fait, la mère du petit. Est-ce un mensonge pour garder Naël à ses côtés ?

À suivre dans les prochains épisodes de Ici tout commence diffusés tous les soirs sur TF1 à 18h30.