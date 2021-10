Ici tout commence : replay de la semaine en avance (Ep 246 à 250)

CinéSéries revient sur les événements marquants qui se sont déroulés cette semaine dans le feuilleton quotidien "Ici tout commence". Tromperies, disputes, amours, challenges, vous saurez absolument tout ce qu'il se passe à l'institut Auguste Armand (Attention SPOILERS épisode 250 de vendredi).

Ici tout commence : Marta a menti

Marta a avoué être la mère du petit Naël dans Ici tout commence. Elle a expliqué qu'elle avait fait un déni de grossesse et qu'elle ne connaissait pas très bien le père du bébé. La jeune femme a dû donner à Rose l'acte de naissance du petit, ainsi que le nom de la clinique où elle a accouché. Cependant, tout n'est pas très clair et Rose a certains doutes. Elle demande donc à Clémentine de parler avec Joachim (le frère de Marta), afin d'avoir plus d'infos.

À côté de cela, la jeune apprentie a dû annoncer la nouvelle à ses amis et à son petit copain Théo. Ensemble, ils se projettent et envisagent même de s'installer dans un appartement pour élever correctement Naël. Malheureusement, Marta ment. Elle est obligée de tout avouer à son frère et madame Latour. Elle explique qu'elle est atteinte d'endométriose et qu'elle a peur de ne pas avoir d'enfants. C'est pour cela qu'elle souhaite garder le bébé. Théo ne comprend pas du tout son comportement. Vexé, il préfère en rester là avec Marta. En fin de journée, Rose accompagne Marta pour dire au revoir au bébé. Mais en arrivant chez elle, Naël a disparu.

Qui est vraiment le chef Landiras ?

Le chef Landiras est arrivé avec un coquard en cours. Cet hématome sur le visage a immédiatement attiré l'attention d'Hortense et Medhi. Ils sont persuadés que leur prof leur cache quelque chose. Ils mènent l'enquête et se rendent compte que le chef pour lequel il travaillait, juste avant d'arriver à l'institut, est mort il y a six mois. Cela fait un an que Zacharie Landiras n'a plus aucune activité.

Eliott et Mehdi enquêtent, dès que le chef s'éclipse, ils fouillent dans ses affaires. Ainsi, ils découvrent plusieurs photos d’une certaine Gabrielle Massa, la compagne du chef pâtissier Eric Vendel. Il semblerait que le chef ne soit pas celui qu'il prétend. Ce dernier ne tolère pas que ses élèves fouillent dans sa vie. Néanmoins, le trio ne va pas s'arrêter là, ils sentent que le chef cache quelque chose de grave... Les prochains épisodes nous dévoileront enfin le secret de Landiras.

Claire s'en va

Claire a annoncé qu'elle allait quitter l'institut pour 2 mois, pour se rendre au Japon afin d'établir la carte d'un grand restaurant étoilé. Elle a prévu de se faire remplacer par le chef Delobel. Cette nouvelle ne ravit absolument pas son fils, Louis, qui voit cela comme une trahison. Heureusement, il parle avec sa copine Charlène et comprend finalement le projet de sa mère. Il s'excuse donc auprès d'elle et l'encourage. Par la suite, il va se proposer pour assurer sa relève durant son absence.

Le chef Teyssier accepte la demande de Louis à condition qu'il quitte le Double A. Emmanuel annonce la bonne nouvelle à Théo. En réalité, Louis a bel et bien une idée derrière la tête. En effet, il compte bien parvenir à récupérer le poste de directeur en intégrant l’équipe pédagogique...

À suivre dans les prochains épisodes de Ici tout commence diffusés tous les soirs sur TF1 à 18h30.