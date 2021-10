Ici tout commence : replay de la semaine en avance (Ep 256 à 260)

On revient sur les événements marquants qui se sont déroulés cette semaine dans le feuilleton quotidien "Ici tout commence". Tromperies, disputes, amours, challenges, vous saurez absolument tout ce qu'il se passe à l'institut Auguste Armand (Attention SPOILERS épisode 260 de vendredi)

Ici tout commence : les Delobel veulent s'occuper de Naël

Les Delobel sont arrivés à L'institut Auguste Armand dans Ici tout commence. Eliott les a conviés, afin de parler de Naël avec leur fils Greg. Cependant, ce dernier est complétement braqué, il ne veut pas s'occuper du bébé. Ses parents sont pourtant très enjoués. Pour soulager Jasmine, ils lui proposent de récupérer le bébé à Lyon, le temps que la jeune femme finisse ses études. La jeune maman hésite, mais Rose et Eliott ne voient pas ça d'un bon œil. En effet, la mère de Greg est une femme violente qui a déjà battu son fils. Aujourd'hui, elle se soigne, mais elle n'est qu'au début de sa thérapie.

Greg, qui n'est pas très investi dans cette histoire, finit par réaliser la dangerosité de la situation. Il change alors d'avis et souhaite s'occuper lui-même de Naël avec Jasmine. Il en profite pour accabler sa mère devant la jeune femme. Cette dernière le prend très mal et tente de se contenir. Afin d'apaiser les tensions, le chef Delobel remet à son fils le carnet de thérapie de sa mère. L'apprenti cuisinier prend donc conscience du problème de sa mère. Il apprend par ce biais qu'elle-même était une enfant battue. Tout est bien qui finit bien, puisque il finit par pardonner les erreurs de sa mère. En parallèle, Greg, Eliott et Jasmine vont s'installer dans un appartement de fonction de l'institut. Ainsi, le trio pourra élever le petit Naël dans de bonnes conditions.

La masterclass du chef Simony

Le chef Simony a accepté d'organiser la masterclass à l'institut Auguste Armand. Tous les élèves ne peuvent pas être sélectionnés, au grand désespoir de Célia qui n'a pas été prise. En effet, seulement Deva, Kelly, Lionel, et Ambre participent au cours sur la cuisine moléculaire. Pour sa toute première journée de masterclass, le chef distribue à ses élèves des tablettes où s'affichent la cartographie et la composition des aliments.

Deva se démarque largement des autres élèves. Son plat fait l'unanimité, la jeune apprentie a réussi à marier correctement les aliments en adaptant le bon dosage. Le chef Simony est épaté et se permet de lui faire un compliment sur sa prestation tout en lui caressant le dos, jusqu'aux fesses. Un geste très déplacé qui fige sur place Deva.

Le retour du chef Landiras

Hortense et Mehdi ont réussi à convaincre le chef Landiras de revenir à l'institut. Ce dernier s'est confié sur ses problèmes personnels. Il leur a fait part de son histoire d'amour et de sa tragique rupture qui l'a plongé en dépression. Depuis que sa femme l'a quitté, le chef pâtissier est incapable de produire de nouvelles créations et n'a plus d'inspiration. Cependant, les encouragements de ses élèves le poussent à revenir faire cours. Mais le chef Teyssier lui demande de faire une création originale pour le Double A.

Ses essais ne sont pas concluants, et Teyssier lui met un peu plus la pression. Mehdi a donc décidé de filer un coup de main à son prof de pâtisserie. Il va tout faire pour lui redonner le goût de la cuisine, il lui dit même une citation de Van Gogh : "Si vous entendez une voix dans votre tête qui vous dit, tu ne peux pas peindre alors surtout peignez, peignez par tous les moyens possibles et la voix se taira". Le chef finit par accepter l'aide de Mehdi.

À suivre dans les prochains épisodes d'Ici tout commence, diffusés tous les soirs sur TF1 à 18h30.