Ici tout commence : replay de la semaine en avance (Ep 261 à 265)

On revient sur les événements marquants qui se sont déroulés cette semaine dans le feuilleton quotidien "Ici tout commence". Tromperies, disputes, amours, challenges, vous saurez absolument tout ce qu'il se passe à l'institut Auguste Armand (Attention SPOILERS épisode 265 de vendredi)

Ici tout commence : Salomé crush sur Tom

Tom est le dragueur par excellence de l'Institut Auguste Armand dans Ici tout commence. Depuis la rentrée, le jeune homme a déjà tenté sa chance à de multiples reprises avec différentes filles, mais ses approchent ne sont jamais concluantes. Anaïs, Deva et même Charlène ont déjà reçu tous ses compliments, mais en vain. Le jeune homme n'a toujours pas réussi à se mettre en couple. Mais il a déjà une nouvelle proie ! Eh oui, Salomé n'est plus avec Maxime. La jeune fille est désormais libre comme l'air et Tom compte bien en profiter.

Il lui fait donc quelques avances et cela semble fonctionner, malgré les mises en garde d'Anaïs qui veut protéger sa copine. Avant toute chose, Tom souhaite en toucher deux mots à Maxime, même s'il ne lui demande absolument pas son avis. Après cela, il passe la seconde avec Salomé et lui propose de l'accompagner dans une de ses vidéos ASMR. Cette dernière hésite et finit pas accepter. Malheureusement, le concept ne lui plaît pas vraiment et elle n'arrive pas à prendre ça au sérieux. Alors Tom tente le tout pour le tout et décide de l'embrasser. Salomé est mal à l'aise et lui avoue qu'elle ne se sent pas encore prête.

Ambre prend la défense de Deva

Cette semaine dans les épisodes de Ici tout commence, Ambre a découvert le secret de Deva, et compte bien l'aider à lutter contre le chef Simony. Ce dernier a agressé sexuellement, la jeune femme et depuis elle est terrifiée. Heureusement, elle peut compter sur le soutien de la cheffe Armand également. Ensemble, elles vont faire pression sur le chef afin qu'il l'arrête d'harceler la jeune femme. Ambre a obtenu un cours particulier avec lui, dans lequel elle a tenté de le piéger en l'enregistrant. Cela n'a pas marché, car il s'est très vite rendu compte de son petit jeu. Depuis, il ne cesse la rabaisser.

Clotilde, quant à elle, a fait des menaces. Elle lui a laissé un mot dans sa veste et comme si cela ne suffisait pas, elle l'a également confronté. Les deux chefs cuisiniers ont déjà travaillé ensemble dans le passé. Ce qui ne va pas aider Clotilde, car lorsqu'elle le menace de porter plainte avec Deva, ce dernier lui fait du chantage. Il semblerait que lui aussi a quelque chose contre elle, qui pourrait bien détruire sa vie. Et il ne compte pas s'arrêter là, il propose de donner un cours en privé à la jeune Célia. Va-t-il s'en prendre à elle ?

Ici Tout Commence ©TF1 Production

Gaëtan et Stella

Gaëtan et Stella n'arrivent plus à se retenir. En effet, l'alchimie entre eux est beaucoup trop forte. Le prof de sport de l'institut s'est fait une entorse de la cheville, il ne peut donc plus donner cours. Il peut quand même compter sur sa belle-sœur (et amante) Stella qui est partante pour le remplacer. Elle est tellement heureuse qu'elle tente même de l'embrasser, mais il la repousse immédiatement jugeant cela trop dangereux au sein de l'institut - des élèves pourraient les surprendre.

Ici Tout Commence ©TF1 Production

Désormais, ils ne cachent plus leur attirance l'un pour l'autre. Gaëtan culpabilise tout de même de tromper Noémie. Sa sœur est témoin de tout ça et ne cautionne absolument pas son comportement même si elle l'a couvert lors d'une de ses escapades avec Stella.

À suivre dans les prochains épisodes de Ici tout commence diffusés tous les soirs sur TF1 à 18h30.