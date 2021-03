Ici tout commence : Rose sur le point de découvrir le secret des Delobel

Depuis l'arrivée du chef Delobel dans "Ici tout commence", le comportement de Greg, son fils, a complètement changé. Il se met à dos son meilleur ami, se dispute avec son binôme et rompt une nouvelle fois avec sa copine. Il semblerait qu'il cache quelque chose. Greg a été retrouvé inconscient et a des marques de coups sur son dos. (Attention Spoilers)

Ici tout commence : l'incompréhension face au comportement de Greg

Le célèbre chef Delobel (Joseph Malerba) est présent à l'institut pour organiser une Master Class dans Ici tout commence. Il est de passage dans la région avec sa femme Delphine (Christelle Reboul). Tous deux sont les parents de Greg (Mikaël Mittelstadt), apprentis cuisinier qui marche dans les traces de son père. Cependant, depuis quelque temps, le comportement de ce dernier a complétement changé. Le jeune homme est perdu. Il a récemment embrassé son binôme Eliott (Nicolas Anselmo) et a découvert son homosexualité. Très mal à l'aise avec le sujet, Greg ne souhaite pas que ça se sache.

Malheureusement pour lui, Lionel (Lucien Belvès) son meilleur ami, très déçu, à tout balancé à son père. Des rumeurs courent à son sujet, et cela ne plaît absolument pas au chef Delobel, connu pour être très dur et intransigeant. Après ces révélations, Greg a été retrouvé blessé, inconscient dans le parc de l'école. Premièrement, il a dit qu'il était tombé, puis dans un second temps, après l'insistance de la direction, il a avoué s'être fait agresser par Lionel.

Greg (Mikaël Mittelstadt) - Ici tout commence © TF1 Production

Le mensonge de trop

Greg accuse donc son meilleur ami. Lionel est dans l'incompréhension, ce n'est pas lui qui a agressé Greg. Il se justifie et un témoignage certifie qu'il était bien au studio au moment de l'agression. L'équipe pédagogique est pleine doute. Qui veut du mal à Greg et qui couvre-t-il ? Tout le monde commence à se poser des questions. De plus, il s'est remis en couple avec Charlène (Pola Petrenko) pour faire taire les rumeurs sur son homosexualité.

La jeune femme découvre lors d'un moment tendre, que le dos de Greg est plein de balafres. Plusieurs ecchymoses sont visibles sur ses épaules. Dès lors, elle lui pose des questions, mais il refuse d'en parler et la repousse violemment. Elle se confie à son amie Marta qui lui dit de rester en dehors de ça. Quelqu'un d'autre s'inquiète au sujet de Greg, c'est Rose (Vanessa Demouy).

Greg (Mikaël Mittelstadt) - Ici tout commence © TF1 Production

Greg est un enfant battu

(ATTENTION SOILERS)

Effectivement, Rose a le pressentiment que le chef Delobel bat son fils. Cependant, elle n'a aucune preuve. Elle trouve qu'il a un comportement homophobe, car il fait très souvent des réflexions déplacées. De plus, le chef étoilé se montre très dur et exigeant avec Greg. Une chose est sûre, il ne tolérerait pas l'homosexualité de son fils. Sa femme, quant à elle, essaie d'apaiser les tensions.

Rose a essayé de parler à Greg, mais il se braque immédiatement. C'est à ce moment-là qu'elle a vu une tache de sang sur son épaule. Tout porte à croire que le jeune homme se fait régulièrement battre, puisque la blessure semble à vif. Depuis son agression, Greg est retourné vivre avec ses parents. Rose décide donc de prendre le thé avec Delphine chez elle. Cette dernière s'éclipse pour téléphoner et Rose découvre cachée sous un cousin une ceinture ensanglantée. Elle en est persuadée : Greg est un enfant battu !

Le feuilleton Ici tout commence est diffusé tous les soirs sur TF1 à 18h30.