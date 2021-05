Ici tout commence : Salomé découvre enfin la vérité

Salomé va enfin découvrir la vérité sur son passé dans les futurs épisodes de "Ici tout commence". Grâce à plusieurs indices, elle va finir par comprendre qui est à l'origine des mots qu'elle reçoit. (Attention SPOILERS)

Ici tout commence : Salomé et Maxime continuent leur enquête

Salomé (Aurélie Pons) va bientôt découvrir la vérité dans Ici tout commence. Aidée par Maxime (Clément Rémiens) son petit ami, la jeune apprentie est enfin prête à se lancer dans sa quête identitaire. Abandonnée à la naissance, Salomé à longtemps laissé de côté toutes ces histoires sur son passé. Seulement, depuis quelque temps, elle reçoit des mots dans son casier. Il semblerait que sa mère souhaite renouer renouer contact avec elle.

Salomé a cru premièrement que sa mère était la cheffe Listrac (Virginie Caliari), venue donner des cours à l'école de cuisine où elle est apprentie. Très vite, cette dernière lui a fait comprendre que ce n'était pas elle à l'origine de ces mots et ce fut une grande déception pour Salomé. Maxime a poursuivi l'enquête de son côté et, après avoir récolté quelques indices, il a pensé à Constance (Sabine Perraud), l'infirmière de l'institut.

Salomé (Aurélie Pons) © TF1 Production

Constance n'est pas la mère de Salomé

Constance cache effectivement un lourd secret, mais Salomé n'en fait pas partie. L'infirmière du lycée, qui est la femme du chef Teyssier, a caché à ses enfants un terrible malheur. Effectivement, elle est tombé enceinte d'un troisième enfant, prénommé Simon, qui est mort-né. Maxime pensait que Constance avait pu être enceinte de Salomé, mais cette douloureuse histoire n'a rien à voir avec la sienne.

Retour à la case départ pour Salomé... Cependant, Maxime trouve que le comportement de Kelly (Axelle Dodier) est bizarre. En effet, depuis quelques jours, la jeune femme se rapproche de Salomé qui lui donne gentiment des cours de cuisine. Ce nouveau comportement est donc surprenant. De plus, Salomé va retrouver sa brosse à cheveux à côté d'un test ADN chez Kelly et Laetitia (Florence Coste). La jeune femme est complétement perturbée par cette découverte et Kelly est très mal à l'aise.

Kelly et Laetitia vont tout dévoiler à Salomé

Salomé découvre d'autres indices comme le carnet où les mots ont été écrits et un album photo qui lui est entièrement consacré. Il n'y a plus de doutes, Kelly et Laetitia sont à l'origine de tout cela. Elle décide d'en avoir le cœur net. Malheureusement, cette histoire va finir dans le bureau du directeur et les deux femmes risquent d'être virées de l'établissement. Avant de partir, Laetitia lui explique qu'elle est sa demi-sœur et que leur mère est morte il y a 3 ans.

À ce moment-là, Kelly lance un regard appuyé et accusateur vers Laetitia. Il semblerait que cette dernière ment une nouvelle fois ! En effet, d'après nos confrères de Allociné, la mère de Laetitia va bientôt arriver à l'institut et sera campée par Elise Tielrooy. Elle arrivera le 17 mai prochain. Salomé va donc être amenée à faire des découvertes bouleversantes sur son passé.

Le feuilleton Ici tout commence est diffusé tous les soirs sur TF1 à 18h30.