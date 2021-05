Ici tout commence : Salomé va devoir affronter son passé

La cheffe Olivia Listrac est arrivée à l'institut depuis quelques jours dans "Ici tout commence". Il semblerait que cette dernière essaie de créer des liens avec Salomé, la jeune apprentie orpheline, mais pour quelles raisons ? Est-elle à l'origine du mot laissé dans son casier ?

Ici tout commence : Salomé est perdue, Maxime apporte son aide

Salomé (Aurélie Pons) est déboussolée dans Ici tout commence. La jeune fille vient tout juste de découvrir un mot dans son casier, qui fait référence à son abandon. Elle est persuadée que l'auteur est sa mère. Cela vient chambouler toutes ses pensées. Salomé se braque, malgré les conseils de ses amis et décide de ne pas répondre au message, ni au rendez-vous fixé. Son petit copain Maxime (Clément Rémiens), ne comprend pas son choix.

Le jeune homme a peur que Salomé regrette de ne pas avoir agi. Il décide, avec la complicité de son camarade Enzo (Aziz Diabaté), de répondre à ce message. Il inscrit donc une réponse sur un bout de papier et vient le placer derrière le miroir dans la serre, comme c'est demandé. Mais c'était sans compter sur le changement d'avis de Salomé !

Salomé prend les choses en main

La jeune fille est complétement perdue. Elle ne comprend pas pourquoi son passé refait surface maintenant. Elle décide tout de même de répondre à ce mot, afin de ne pas avoir de regrets. Maxime est alors en plein stress. Elle ne doit pas s'apercevoir qu'il a répondu à sa place. Salomé pourrait mal le prendre, car cette histoire ne regarde qu'elle. Malheureusement, elle arrive avant lui au lieu de rendez-vous et découvre un autre mot. La personne qui lui écrit se trouve donc dans l'établissement.

Ici tout commence ©TF1 Production

Salomé est toujours persuadée que sa mère biologique est à l'origine de cette chasse aux indices. Cependant, une autre idée lui vient en tête. Et si c'était la cheffe Olivia Listrac (Virginie Caliari) ? En effet, tout coordonne. La cheffe est arrivée depuis peu et a pris la jeune fille sous son aile. Lors des cours de cuisine, et même en dehors, les deux femmes tissent des liens. Il se pourrait bien que la cheffe soit la mère de Salomé !

L'heure de la vérité approche !

Salomé veut en avoir le cœur net. Pour cela, Maxime propose de fouiller dans les mails et les recherches Internet de la professeur. Il se rend donc dans sa salle et essaie de déverrouiller sa tablette, mais en vain. Caché derrière un mur, il surprend une conversation entre la cheffe Listrac et la cheffe Guinot (Catherine Marchal). Cette dernière lui demande si elle a décidé d'annoncer la nouvelle à Salomé et si elle est prête. Il n'y a plus de doute pour Maxime, Listrac va annoncer Salomé qu'elle est sa mère.

Ici tout commence ©TF1 Production

La jeune fille commence donc à se faire des films et se met cette idée en tête. Alors, au moment où la cheffe décide de la prendre à part, pour lui annoncer quelque chose, Salomé saute sur l'occasion. La jeune fille lui coupe la parole et explique qu'elle est au courant, elle sait que c'est sa mère. La cheffe Listrac est très surprise, et mal à l'aise. Dans l'incompréhension la plus totale, elle voulait simplement lui proposer une place de second dans sa brigade. Salomé a honte et quitte la salle en pleurant. Elle ordonne à Maxime de ne plus se mêler de ses affaires. Greg (Mikaël Mittelstadt) et Lionel (Lucien Belvès) surprennent leur dispute. Vont-ils répandre de nouvelles rumeurs et se moquer d'elle ?

Le feuilleton Ici tout commence est diffusé tous les soirs sur TF1 à 18h30.