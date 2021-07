Ici tout commence : Sarah-Cheyenne Santoni (Élodie) quitte la série

L'aventure s'arrête ici pour l'interprète d'Élodie dans "Ici tout commence". La jeune comédienne Sarah-Cheyenne Santoni a annoncé récemment sur les réseaux sociaux qu'elle quittait le feuilleton quotidien de TF1.

Ici tout commence : Élodie s'en va !

C'est la fin de l'aventure pour celle qui incarnait Élodie. En effet, la comédienne Sarah-Cheyenne Santoni fait ses adieux à la série Ici tout commence sur TF1. Elle incarnait une jeune étudiante aveugle à l'institut Auguste Armand. Malgré son handicap, l'apprentie a su faire ses preuves en cuisine. Cependant, sa persévérance ne lui aura pas suffi, puisqu'elle s'est récemment fait renvoyer de l'établissement.

Le chef Teyssier (Benjamin Baroche) a jugé son niveau insuffisant pour continuer son cursus au sein de cette école de renom. Heureusement, Élodie ne baisse pas les bras et rejoint le projet de Ludivine (Alizée Bochet) et Louane (Sidney Cadot-Sambosi). Ensemble, elle vont réussir à décrocher un contrat dans un restaurant étoilé situé à Aix-en-Provence. Le début d'une nouvelle histoire pour Élodie, qui signe la fin de son aventure à l'institut.

Élodie (Sarah-Cheyenne Santoni) - Ici tout commence ©TF1 Production

Les adieux de la comédienne

Sarah-Cheyenne incarnait donc Élodie un personnage apprécié des téléspectateurs même, si ça n'a pas toujours été le cas. En effet, la comédienne à déjà reçu des menaces et des insultes suite à son rôle dans une intrigue. Désormais, la jeune femme a redoré son blason et campe une jeune apprentie douée et bienveillante avec ses amis. Son départ est une mauvaise surprise pour les fans du feuilleton.

La comédienne a fait une annonce officielle sur son compte Instagram. Elle retrace son aventure dans une petite capsule vidéo. Elle dévoile à ses followers des moments de complicité entre les comédiens et montre les coulisses du tournage. On la découvre alors aux côtés de ses camarades de jeu : Catherine Davydzenka, qui joue Hortense, Nicolas Anselmo, l'interprète d'Eliott, ou encore Aurélie Pons alias Salomé dans la série.

Parmi les commentaires de la vidéo on peut lire des messages pleins de tendresse. Ses ex-partenaires de jeu comme Rebecca Benhamour, Agustin Galiana et bien d'autres lui ont écrit de jolis mots pour lui souhaiter une bonne continuation et saluer son travail de comédienne.