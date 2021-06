Ici tout commence : six élèves sont définitivement virés de l'institut !

Kelly triche et aide Lionel pour les épreuves de fin d'année. La sentence tombe pour les élèves de l'institut Auguste Armand dans "Ici tout commence". Les résultats des examens sont là et les noms des six élèves renvoyés sont annoncés... (Attention SPOILERS)

Ici tout commence : Kelly triche pour aider Lionel

Kelly (Axelle Dodier), la jeune femme de ménage dans Ici tout commence, commence à avoir des sentiments pour Lionel (Lucien Belvès). Elle voit bien que celui-ci est en difficulté et stresse énormément pour les examens de fin d'année. La première épreuve de cuisine s'avère catastrophique et le jeune homme obtient un 4/20 pour son plat qui est complétement raté. Suite à ça, Lionel est dépité. Il est persuadé qu'il va se faire virer, étant donné que les mauvais élèves sont renvoyés.

Pour ne pas quitter l'établissement, il doit donc obtenir une très bonne note à l'épreuve de pâtisserie. Kelly souhaite l'aider. Pour cela, elle se rend dans le bureau du chef Teyssier (Benjamin Baroche) et vole le document contenant la recette de l'épreuve. Plus tard dans la journée, elle retrouve Lionel et lui souffle les indications, en expliquant qu'elle a vu le chef travailler une certaine technique. Lionel ne se doute donc pas que la jeune femme a triché pour lui. Il se met immédiatement au travail et s'entraîne sur la technique du glaçage miroir.

Une épreuve riche en émotions

Tous les élèves sont très stressés pour l'épreuve de pâtisserie. Le chef Teyssier a choisi un sujet bien complexe, avec une méthode que personne ne connaît : le glaçage miroir. Lionel est ravi, et réussit l'épreuve avec brio. Il surpasse même Maxime (Clément Rémiens) qui est l'un des meilleurs élèves. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Face à la difficulté, Ludivine (Alizée Bochet) abandonne l'épreuve et jette son tablier. Jérémy (Pierre Hurel), quant à lui, rate complétement son dessert.

Ici tout commence ©TF1 Production

À la fin de l'épreuve, Lionel s'empresse de retrouver Kelly et la remercie pour ses précieux conseils concernant l'épreuve de pâtisserie. Le jeune homme est soulagé, il a de nouveau des chances de rester à l'institut et de passer en deuxième année. Kelly est très heureuse pour lui et avoue qu'elle ne veut pas le voir partir. Ils finissent enfin par échanger un baiser.

La sentence tombe !

Le lendemain, le chef Teyssier réunit tout le monde et commence par annoncer les noms des trois meilleurs élèves : Célia (Rebecca Benhamour), Mehdi (Marvin Pelegrino) et Maxime. Pour ce qui est des six élèves virés, on retrouve Louane (Sidney Cadot-Sambosi), Ludivine, Elodie (Sarah-Cheyenne Santoni) et Jérémy. Tout le monde est révolté ! La cheffe Clotilde ne comprend pas comment a fait Lionel pour réussir cette épreuve. En effet, habituellement, il n'est pas très doué.

Ici tout commence ©TF1 Production

Lionel, quant à lui, est aux anges dans les bras de Kelly. Malheureusement, il tombe sur une photo dans son portable et se rend compte que la jeune femme avait les sujets de l'examen ! Il réalise qu'elle a triché à sa place et qu'il risque l'exclusion. En parallèle, Clotilde et son mari visualisent les caméras de surveillance de l'institut. Ils découvrent Lionel en train de réviser sa recette, avec exactement tous les ingrédients nécessaires. Plus de doute, Lionel était au courant et connaissait le sujet de l'épreuve. Il risque donc d'être exclu !

Le feuilleton Ici tout commence est diffusé tous les soirs sur TF1 à 18h30.