Ici tout commence [SPOILERS] : catastrophe lors du bal, Claire va-t-elle mourir ?

Ça y est l'heure du bal est arrivée dans "Ici tout commence" ! Malheureusement, rien ne va se passer comme prévu... Une terrible catastrophe va frapper les élèves et les professeurs de l'Institut. La cheffe Guinot va en payer les frais et ses jours seront en danger. (Attention SPOILERS)

Ici tout commence : le retour surprise de Louis !

Une nouvelle intrigue autour du bal de promo prend place dans Ici tout commence. Les élèves se sont battus pour pouvoir réaliser cette fête, et même si ce projet a été menacé, ils ont finalement réussi à trouver une salle. L'événement va avoir lieu et tous les élèves ainsi que les professeurs vont débarquer avec leurs plus belles tenues. Charlène, elle, n'a pas de cavalier, et va se montrer très exaspérée par la situation. Mais c'était sans compter sur le retour surprise de Louis !

Le jeune homme qui avait disparu depuis quelque temps du programme, retrouve sa copine sur la piste de danse. Louis se glisse derrière elle et lui pose sur les oreilles un casque, comme la célèbre scène du film, La Boum. Il en profite également pour retrouver sa mère, Claire Guinot. Le jeune homme a l'air changé, épanoui et bien plus apaisé. Il en profite pour lui présenter ses excuses. Catherine Marchal, l'interprète de la cheffe, en a dit plus à ce sujet dans les colonnes de Télé Star :

Avec Louis, on ne sait jamais ! Soit il a pris conscience qu’il n’aurait jamais dû s’emparer des recettes d’Auguste Armand, soit il est revenu pour se venger. Comme le plafond va s’écrouler alors que tout le monde est en train de s’amuser sous la boule à facettes, les soupçons vont forcément se porter vers lui.

Terrible drame lors du bal

Alors, que tout le monde s'amuse et se déhanche sur la piste de danse, la boule à facettes va s'écrouler. Après cela, le plafond va commencer à tomber et tout va s'effondrer sur les élèves et les professeurs qui se trouvent à l'intérieur. Evidemment, il va y avoir beaucoup de blessés, mais une personne manque à l'appel : Claire Guinot. Louis, va immédiatement être très inquiet pour sa mère. Les pompiers vont continuer les recherches dans les décombres et ils vont finir par trouver Claire, mais dans quel état ?

Dans un premier temps, Claire va disparaître. Louis va la chercher partout et finira par découvrir une main au milieu des gravats… On ne sait pas si elle va s’en sortir. Louis va avoir très peur.

Ici tout commence @TF1 Production

Le destin de Claire va donc basculer. Kelly (Axel Dodier) et Anaïs (Julie Sassoust) seront transportées à l'hôpital. Quant à la cheffe Guinot, son état de santé s'annonce très inquiétant, elle semble entièrement recouverte par les décombres. Celle qui venait tout juste de se réconcilier avec son fils, va se retrouver entre la vie et la mort. De son côté, Teyssier (Benjamin Baroche) prend une décision surprenante. Tandis qu’à l’hôpital, Anaïs apprend une bouleversante nouvelle...

À suivre dans les prochains épisodes d'Ici tout commence, diffusés tous les soirs sur TF1 à 18h30