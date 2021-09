Ici tout commence [SPOILERS] : ce qui vous attend cette semaine (Ep 236,237,238)

Découvrez en avance ce que vous réserve le feuilleton "Ici tout commence" sur TF1. CinéSéries vous en dit plus sur les aventures des élèves à l'institut Auguste Armand. Solal et Ambre se liguent contre Maxime. Vengeance et mise en scène au programme dans les épisodes 236,237,238. Résumé en avance avec SPOILERS !

Ici tout commence : Stella dans des vidéos de charme

En allant chercher sa commande au fast food de Noémie, Enzo croise Stella dans Ici tout commence. Il est persuadé d'avoir déjà croisé la jeune femme. Pendant un cours de sport avec Gaetan, Enzo montre à Lionel les vidéos de charme d’une certaine Nina Vega. Ils se font très vite remarquer par le prof qui récupère le téléphone. C'est à ce moment-là, que Gaetan reconnaît Stella dans une photo très sexy. Plus tard, il va payer pour débloquer l'une des vidéos de Stella. Il est dérangé par Noémie et Stella qui débarquent. Gêné, il referme immédiatement son ordinateur.

Ambre et Solal se vengent

Très peu de monde soutient et croit Maxime. Avec l'aide de Charlène, Ambre mobilise les autres élèves et crée une manifestation contre le major de promo. Le chef Teyssier n'en a que faire de ces chamailleries et de cette photo volée. Ambre, dévastée, fait une tentative de suicide et se retrouve à l'hôpital. Maxime est complètement déboussolé, il se demande si la jeune fille a pu mettre en scène cet évènement dramatique.

Ici tout commence ©TF1 Production

Il est mis à pied jusqu’à la fin de la semaine et doit prouver son innocence. Salomé soutient tout de même le jeune homme et Célia se place de leur côté. En effet, cette dernière doute de plus en plus à propos de Solal et Ambre. Elle va donc lui piquer son portable lorsqu'il est sous la douche et à ce moment-là elle découvre un message d'Ambre : « ça y est je vais le faire. Tu as 10min pour venir à l’infirmerie ». Ils avaient donc prémédité leur coup.

Eliott a du sursis

Le chef Teyssier en a plus qu'assez des chorégraphies d'Eliott dans le parc de l'institut. Il décide donc de lui mettre un ultimatum. Le jeune homme va devoir passer un test en goûtant plusieurs aliments les yeux fermés, s'il ne les reconnaît pas, il prend immédiatement la porte et quitte l'école. Greg et Hortense sont très anxieux, mais Eliott ne lâche pas l'affaire. Hortense décide de lui faire revenir ses souvenirs en lui préparant des plats de son enfance. Heureusement, grâce à cette technique, il reconnaît certains aliments. Le chef Teyssier accepte de le garder à l'institut à condition qu'il travaille beaucoup plus dur.

Mehdi ne supporte pas Zacharie

Zacharie le nouveau chef de pâtisserie, propose à ses élèves de faire une préparation avec pour thème les nuages. Mehdi en a plus que marre, il n'a pas l'impression de progresser, le prof ne fait aucun cours de technique. Il demande au jeune apprenti de sortir de sa zone de confort.

Ici tout commence ©TF1 Production

Le chef Teyssier va demander à Mehdi de se calmer afin de faire des efforts. Il va l'obliger à être l'assistant du chef Landiras.

À suivre dans les prochains épisodes de Ici tout commence diffusés tous les soirs sur TF1 à 18h30.